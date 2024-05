Miền Bắc và Trung tuần tới mưa giông

Đợt mưa ở miền Bắc và Trung trong những ngày tới có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở ở trung du và miền núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo đêm 19 ngày 20/5 miền Bắc mưa rào, giông với lượng phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 150 mm. Nguyên nhân là ảnh hưởng của rìa phía nam khối không khí lạnh từ Trung Quốc và tác động của vùng hội tụ gió trên độ cao 1.500-3.000 m.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh; trung du và miền núi phía Bắc cảnh giác với lũ quét và trượt lở đất.

Mưa gây ngập ở Đà Nẵng ngày 17/5. Ảnh: Nguyễn Đông

Ngày 21/5, khối không khí lạnh yếu đi, vùng hội tụ gió cũng không còn duy trì. Vì thế miền Bắc mưa giảm, chuyển nắng, nhiệt độ tăng dần, cao nhất 32-34 độ C. Sang 24/5, lại có thêm sóng lạnh nhỏ tăng cường gây mưa rải rác.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội tuần tới phổ biến 25-33 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 15-23 độ C.

Miền Trung chịu tác động của rãnh áp thấp có trục khoảng 19-22 độ vĩ bắc nên ngày 20-25/5 khu vực Thanh Hóa - Quảng Ngãi có mưa. Tâm mưa là các tỉnh Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế.

Tương tự như miền Bắc, đợt mưa giông ở miền Trung cũng nhiều khả xảy ra mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, trượt lở đất đá. Do mưa gần như cả tuần nên nhiệt độ cao nhất ở miền Trung phổ biến dưới 35 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên gió tây nam đầu mùa đã xuất hiện, trong tuần tới hai khu vực này thường xuyên mưa giông về chiều tối. Riêng ngày 21-22/5 có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến 32-34 độ, Nam Bộ 33-35 độ C.

Gia Chính