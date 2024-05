Miền Bắc và Trung tuần tới mát mẻ

Không khí lạnh cuối mùa cùng hội tụ gió trên cao sẽ giúp miền Bắc duy trì tiết trời mát mẻ cả tuần sau, miền Trung chưa có dấu hiệu nắng nóng trở lại.

Hai ngày qua, miền Bắc mưa rào và giông, nhiệt độ không quá 32 độ C. Hàng loạt tỉnh miền núi như Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ... còn xuất hiện lốc, sét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ hôm nay đến ngày 9/5, miền Bắc duy trì thời tiết mát mẻ, cao nhất chưa tới 33 độ C. Mưa giông, sét, mưa đá có thể xảy ra ở trung du và miền núi.

Điện Biên cũng như miền Bắc hôm nay trời mát mẻ, người dân thuận lợi xem lễ tổng duyệt diễu binh mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Ngọc Thành

Từ ngày 10/5, khối không khí lạnh suy yếu, vùng hội tụ gió cũng yếu đi, miền Bắc giảm mưa, tăng nhiệt, nhưng chưa có dấu hiệu nắng nóng diện rộng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo tuần tới nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội khoảng 28-31, ban đêm 23-25 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) khoảng 16-25 độ C.

Tại tỉnh Điện Biên, ngày 7/5 diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiệt độ khoảng 19-33 độ, khả năng có mưa.

Dự báo mưa, nhiệt độ ở TP Điện Biên Phủ ngày 6-7/5. Ảnh: NCHMF

Tại miền Trung, khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh từ nay đến ngày 8/5 mưa rào, giông, cục bộ có điểm mưa to, nhiệt độ cao nhất chưa tới 35 độ C. Khu vực Quảng Bình - Bình Thuận phổ biến ít mưa, nhưng cũng chưa xuất hiện nắng nóng diện rộng, nền nhiệt ban ngày phổ biến 33-36 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên hai ngày nay xuất hiện mưa giông, góp phần giảm tình trạng nắng nóng cũng như xâm nhập mặn. Dự báo 1-2 ngày tới, hai khu vực này tiếp tục mưa rào và giông. Tuy nhiên, do chưa phải vào mùa mưa nên những cơn mưa này vẫn gián đoạn, không kéo dài. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến 32-35, Nam Bộ 33-36 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo nửa cuối tháng 5, khi gió mùa tây nam hoạt động, lúc đó Nam Bộ và Tây Nguyên bước vào mùa mưa, nắng nóng sẽ cơ bản chấm dứt.

Gia Chính