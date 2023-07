Tuần tới, miền Bắc và Trung tiếp tục nắng nóng 35-39 độ C, vùng núi phía bắc vẫn có thể xuất hiện mưa rào và giông về đêm.

Bốn ngày qua, miền Bắc nắng nóng 35-38 độ C do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây. Cao nhất hôm qua (1/7) tại TP Hòa Bình là 39 độ, tại Hà Nội bốn trạm đo đều hiển thị nhiệt độ xấp xỉ 38 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục ở miền Bắc trong tuần tới với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Vùng núi phía Bắc vẫn có thể xảy ra mưa rào, giông về đêm nên người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cục bộ.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, hai ngày đầu tuần Hà Nội 27-36 độ, thứ ba nhiệt độ cao nhất giảm còn 33, sau đó tăng lên 39 độ C vào cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới 19-25 độ C.

Nắng nóng, người dân tham gia giao thông trên Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), nhận định trong 5-10 ngày tới, miền Bắc chưa có hình thái thời tiết nào gây mưa lớn diện rộng nên nắng nóng sẽ kéo dài đến hết tuần tới. Đây sẽ là đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm, vượt qua đợt 28/5-4/6.

Miền Trung nắng nóng gay gắt trong tuần qua, nền nhiệt cao nhất phổ biến 36-39 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo tuần tới khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nóng 37-39 độ C, vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có nơi trên 39 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên chịu tác động của gió mùa tây nam nên tuần qua cũng như cả tuần tới tiếp tục có mưa giông về chiều tối. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên tuần tới phổ biến 28-31 độ, Nam Bộ 32-34 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ trung bình tháng 7 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ C. Riêng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn 0,5-1 độ C.

Nắng nóng có khả năng xảy ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ từ nay đến tháng 8. Sang tháng 9, nắng nóng có thể duy trì ở Bắc và Trung Trung Bộ, song không gay gắt.

Gia Chính