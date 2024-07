Miền Bắc và Trung sẽ nắng nóng

Vùng thấp nóng phía tây phát triển trở lại nên tuần tới miền Bắc và Trung nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ C.

Miền Bắc những ngày qua mưa rào và giông về chiều tối do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 1.500-3.000 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tuần tới vùng áp thấp phía tây phát triển, miền Bắc xảy ra nắng nóng, cao điểm là ngày 9-13/7 nhiệt cao nhất 35-38 độ C. Riêng vùng núi phía Bắc vẫn chịu tác động của vùng hội tụ gió trên mực 1.500-3.000 m nên tiếp tục có mưa rào, giông về tối và đêm.

Người lao động làm việc trong nắng nóng ở Hà Nôi. Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội đến giữa tuần sau cao nhất 35 độ, từ thứ năm tăng lên 36-37 độ, ban đêm 27-28 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) khoảng 17-25 độ C.

Miền Trung sẽ xảy ra nắng nóng trong tuần tới. Các ngày 8-11/7, nắng nóng tập trung ở khu vực Thanh Hóa - Bình Định với mức nhiệt phổ biến 35-38 độ, vùng núi phía tây có nơi cao trên 39 độ C.

Ngày 12-14/7, vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh hơn, nắng nóng mở rộng tới Phú Yên. Các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Ngãi cao nhất 37-39 độ, vùng núi phía tây trên 39 độ C. Các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận khoảng 33-35 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 8-11/7 gió mùa tây nam hoạt động trung bình, mưa giông chỉ xảy ra rải rác. Ngày 12-14/7, gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần, hai khu vực này mưa nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 28-32 độ, Nam Bộ 32-34 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, tháng 7 nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền.

Gia Chính