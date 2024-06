Miền Bắc và Trung sẽ mưa lớn

Rãnh thấp trục tây bắc - đông nam sẽ gây mưa lớn ở miền Bắc và Trung trong ba ngày tới, miền Nam cũng mưa giông do gió mùa tây nam hoạt động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ chiều 24/6 đến hết 26/6, khi rãnh thấp trục tây bắc - đông nam phát triển, miền Bắc sẽ mưa lớn diện rộng với lượng phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Người dân ở trung du và vùng núi phía Bắc cần đề phòng lũ quét và trượt lở đất. Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh miền Bắc theo dõi diến biến mưa, kiểm tra khu vực xung yếu.

Từ ngày 27/6 trở đi, rãnh thấp suy yếu, nhiệt độ ở miền Bắc tăng trở lại, cao nhất 35-37 độ C.

Mưa lớn gây ngập ở Hà Nội hồi đầu tháng 5. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội nửa đầu tuần tới khoảng 26-32 độ C, đến cuối tuần ban ngày nắng nóng 38-39 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ban ngày 22-26 độ, ban đêm 17-19 độ C.

Miền Trung, khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của rãnh thấp trên nên mưa 50-100 mm, có nơi trên 200 mm trong ba ngày 24-26/6, chấm dứt nắng nóng.

Từ ngày 27/6, vùng thấp phía tây phát triển trở lại, miền Trung khả năng lại nắng nóng diện rộng với nhiệt độ ban ngày 36-38 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên mưa giông xuất hiện nhiều về chiều tối trong tuần tới. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên 28-32 độ, Nam Bộ 31-34 độ C.

Gia Chính