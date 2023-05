Miền Bắc và Trung sắp dứt nắng nóng

Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng kéo dài nhất từ đầu mùa hè dự kiến sẽ chấm dứt đầu tuần sau, khi khối không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc.

Tuần qua, miền Bắc nắng nóng diện rộng, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt (trên 37 độ C), nguyên nhân là do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây và hiệu ứng phơn. 13h ngày 21/5, nhiệt độ ở Mường La (Sơn La) hơn 40 độ C - cao nhất cả nước.

Từ đầu mùa hè, đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất ở miền Bắc, đỉnh điểm là ngày 18/5 khi có hai tỉnh ghi nhận nhiệt độ trên 41 độ C là Hà Giang, Cao Bằng, bốn tỉnh trên 40 độ C và hầu hết các tỉnh còn lại trên 38 độ C. Trong đó, trạm đo Hà Đông (Hà Nội) đạt 40 độ C, cao nhất tháng 5 trong lịch sử hơn 30 năm xây dựng trạm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, nắng nóng gay gắt ở miền Bắc sẽ duy trì đến hết ngày mai (22/5), sau đó khu vực này sẽ chịu tác động của một khối không khí lạnh dẫn đến mưa rào, giông, nhiều nơi xảy ra mưa đá với lượng phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai 26-39 độ C, sang thứ 3 ngày 23/5, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm 8 độ C, còn 26-31 độ C, những ngày sau đó nhiệt độ tăng dần, đến cuối tuần lên mức 27-38 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) giữa tuần sau nhiệt độ ở mức 17-24 độ C.

Người dân Hà Nội căng mình dưới cái nắng 40 độ. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung cũng đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài. Trưa nay, Hồi Xuân (Thanh Hóa) hơn 40 độ C, Tương Dương (Nghệ An) gần 40 độ C. Nắng nóng ở khu vực các tỉnh từ Thanh đến Phú Yên sẽ duy trì thêm hai ngày đầu tuần tới với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Từ chiều tối ngày 23-24/5, khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào, giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Nam Bộ và Tây Nguyên ngày mai dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên sẽ có mưa rào, giông cục bộ với lượng phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Năm nay, Việt Nam chịu tác động của hiện tượng El Nino. Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng sẽ xảy ra nhiều hơn, mưa ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Gia Chính