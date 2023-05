Miền Bắc và Trung nóng nhất 43 độ C

Miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ở Tương Dương (Nghệ An) đã lên 43, Phù Yên (Sơn La) xấp xỉ 42 độ C.

Do tác động của áp thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn, ba ngày qua miền Bắc, miền Trung nắng nóng. Tâm điểm là Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa tới Phú Yên với 15 tỉnh ghi nhận mức nhiệt từ 39 đến 43 độ C.

Hà Nội cũng như các tỉnh Đông Bắc Bộ nóng 35-37 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, cách mặt đất 2 m, thực tế ngoài trời cao hơn 2-3 độ C tùy địa hình.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay tiếp tục nóng 37-40 độ, có nơi trên 41 độ, độ ẩm 25-45%. Ngày mai, nền nhiệt giảm 1-2 độ, phổ biến 36-38 độ C.

Hà Nội và Đông Bắc Bộ hôm nay nóng 36-38 độ C, từ mai giảm dần do khối không khí lạnh tràn xuống và đến thứ hai tuần sau trời chuyển mát mẻ.

Người dân Hà Nội tham gia giao thông dưới nắng nóng đầu tháng 5. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội hôm nay 28-38 độ, ngày mai giảm còn 23-31 độ, đầu tuần sau 22-26 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) cuối tuần 18-29 độ, đầu tuần sau giảm còn 17-21 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay dự báo cao nhất 35-37 độ C. Từ ngày 7 đến 12/5, chiều tối hai khu vực này có mưa rào, ngày nắng gián đoạn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng cùng độ ẩm không khí thấp, chỉ 30-50%, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Trong tháng 5, dự báo nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C, riêng Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn 2 độ C. Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão ít hơn do tác động của El Nino.

Gia Chính