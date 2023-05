Miền Bắc và Trung nắng nóng trở lại

Đợt nắng nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C sẽ duy trì ở miền Bắc trong khoảng 4-5 ngày.

Tuần qua, miền Bắc mưa nhiều nơi, trời mát mẻ do tác động của khối không khí lạnh. Từ ngày mai (29/5), vùng thấp phía tây phát triển, nắng nóng sẽ quay trở lại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và một số nơi ở Đông Bắc Bộ (gồm cả Hà Nội) với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ C, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Sang ngày 30/5, nắng nóng sẽ mở rộng và duy trì đến hết tuần. Trong đó ngày 31/5 và 1/6 khả năng sẽ là nóng nhất đợt.

Người dân Hà Nội tham gia giao thông dưới nắng nóng. Ảnh: Gia Chính

Trang Accuweather của Mỹ nhận định, Hà Nội hai ngày đầu tuần 27-36 độ, từ 31/5 cao nhất ngày lên 37 độ C - ngưỡng nắng nóng gay gắt. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) giữa tuần tới nhiệt độ cao nhất lên 28, sau đó giảm dần đến cuối tuần còn 23, ban đêm 17-19 độ C.

Miền Trung sẽ bắt đầu nắng nóng từ ngày mai, trọng tâm là Bắc và Trung Trung Bộ, cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C. Dự báo đợt nắng nóng ở miền Trung sẽ kéo dài đến hết ngày 2/6.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới sẽ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên có mưa giông nhiều nơi, người dân cần đề phòng nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp. Tây Nguyên cao nhất dưới 32 độ, Nam Bộ dưới 34 độ C.

Cơ quan khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng 5 trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 0,5-1 độ, riêng Tây Bắc cao hơn 1,5 độ C. El Nino khả năng xuất hiện vào tháng 7-8 khiến nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão ít hơn.

Gia Chính