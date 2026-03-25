Miền Bắc và Trung nắng nóng diện rộng từ 30/3

Từ cuối tháng 3, nhiều khu vực có thể trải qua đợt nắng nóng đầu tiên năm 2026, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 30/3 đến 2/4, Tây Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Trong hai ngày 30-31/3, đồng bằng Bắc Bộ cũng có thể nắng nóng 35-36 độ, có nơi vượt 36 độ C. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên năm 2026 tại miền Bắc, xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ hai ngày đầu tuần tới tại miền Bắc tăng 7-8 độ so với hôm nay, lên 25-36 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) cao nhất 15-26 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư, tăng nguy cơ cháy rừng ở miền núi. Người dân có thể đối mặt với tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng hoặc sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Người lao động dưới thời tiết nắng nóng ở Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

So với quy luật, thời điểm xuất hiện nắng nóng năm nay có thể đến sớm hơn ở nhiều khu vực. Tại Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, đợt nắng nóng cuối tháng này đến sớm hơn trung bình nhiều năm 15-20 ngày, riêng một số nơi ở Đông Bắc Bộ sớm hơn 15-25 ngày.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nắng nóng đến sớm hơn 7-10 ngày. Tại duyên hải Nam Trung Bộ, đợt nắng nóng đầu tiên năm 2026 có khả năng xuất hiện từ ngày 30/3 đến đầu tháng 4. So với trung bình nhiều năm, khu vực này thường ghi nhận nắng nóng vào khoảng 25/4 đến 10/5, tức sớm hơn 20-35 ngày.

Về xu thế thời tiết các tháng tới, cơ quan khí tượng cho biết từ tháng 4/2026, nắng nóng sẽ xuất hiện tại phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Trung Bộ, mở rộng dần xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Đến khoảng cuối tháng 5, nắng nóng có khả năng lan rộng trên toàn Bắc Bộ và Trung Bộ, gia tăng cường độ và duy trì gay gắt trong các tháng 6-8.

Từ tháng 9/2026, nắng nóng có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong năm nay, số ngày nắng nóng được dự báo nhiều hơn và cường độ gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan.

Gia Chính