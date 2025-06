Hôm nay và ngày mai miền Bắc và Trung nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất ngày ở Hà Nội có thể lên 38-40 độ, Sa Pa (Lào Cai) 25 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ cao nhất hôm qua ở miền Bắc 37 độ C, ghi nhận tại hai trạm đo Phù Yên (Sơn La) và Mai Châu (Hòa Bình). 5 trạm đo ở Hà Nội gồm Láng, Hà Đông, Hoài Đức, Sơn Tây đều trên 35 độ C - ngưỡng nắng nóng.

Hôm nay, nắng nóng mở rộng toàn miền Bắc, nhiều nơi nóng gay gắt trên 37 độ C. Tại Hà nội, từ 8h trời trong xanh, chỉ có một vài gợn mây, nắng chói chang. Nhiệt độ lên 32 độ C, trung bình cứ sau một giờ lên 1-1,5 độ C.

Nguyên nhân của đợt nắng nóng là vùng thấp nóng phía tây hoạt động mạnh và mở rộng. Cơ quan khí tượng dự báo hôm nay là đỉnh điểm nắng nóng, cao nhất 35-37 độ, riêng Hà Nội và một số nơi ở đồng bằng 38 độ C.

Người lao động trong nắng nóng ở miền Bắc. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội hôm nay và ngày mai 28-41 độ C, từ thứ ba giảm 7-8 độ còn 26-33 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) dao dộng 18-25 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết ngày mai. Từ tối 3/6, miền Bắc mưa giông diện rộng, tâm mưa là trung du và vùng núi.

Miền Trung ngoài tác động của thấp nóng phía tây còn có thêm ảnh hưởng của gió phơn nên nắng nóng xuất hiện sớm và trước một ngày so với miền Bắc.

Từ hôm qua, nhiệt độ miền Trung phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C như Hồi Xuân, Như Xuân (Thanh Hóa); Vinh, Tây Hiếu, Quỳ Châu (Nghệ An); TP Hà Tĩnh, Hương Khê (Hà Tĩnh); Huế, Nam Đông (TP Huế).

Hôm nay và ngày mai, nắng nóng tiếp tục duy trì ở các tỉnh thành Thanh Hóa đến Bình Thuận. Nhiệt độ cao nhất 36-38, có nơi trên 39 độ C. Dự báo đến cuối tuần nắng nóng ở miền Trung chưa có dấu hiệu kết thúc.

Nam Bộ và Tây Nguyên do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên có mưa giông về chiều tối. Nền nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên 29-32 độ, Nam Bộ 32-34 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nhận định tháng 6 nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng Tây Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C.

Lượng mưa vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng cao hơn 10-25%, Trung và Nam Trung Bộ thấp hơn 5-20% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Gia Chính