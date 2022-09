Miền Bắc và Trung mưa giông từ giữa tuần sau

Ba ngày đầu tuần, miền Bắc và Trung sẽ khô ráo, từ ngày 7/9 mưa giông xuất hiện, một số nơi mưa to; Nam Bộ mưa vào chiều tối các ngày 6-11/9.

Hai ngày cuối tuần, một số tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa giông do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển lên độ cao 3.000 m. Lượng mưa từ 4h đến 6h ngày 4/9 ở Khánh Hòa (Yên Bái) gần 170 mm, Phố Lu (Lào Cai) 140 mm, Nậm Giôn, Sập Xa (Sơn La) đều hơn 90 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, ngày mai vùng hội tụ gió suy yếu, mưa ở miền Bắc sẽ giảm nhanh, trời nắng. Trong đó sáng 5/9, khi học sinh cả nước dự khai giảng, trời sẽ tạnh ráo.

Từ tối 7/9, mưa giông sẽ quay trở lại và kéo dài đến hết tuần do tác động của dải hội tụ nhiệt đới. Trọng tâm mưa sẽ là các tỉnh ven biển phía đông và đồng bằng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ba ngày đầu tuần nền nhiệt dao động 25-35 độ C, từ ngày 8/9 đến hết tuần cao nhất ngày 31 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 16-24 độ, cuối tuần 16-20 độ C.

Miền Trung sáng mai trời nắng, chiều mai nhiệt độ tăng lên 33-35 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến hết ngày 6/9. Từ ngày 7/9 đến hết tuần, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Trung Bộ, miền Trung mưa nhiều nơi.

Nam Bộ và Tây Nguyên buổi sáng 5/9 cơ bản nắng, mưa chỉ xuất hiện ở hai khu vực này từ chiều tối. Tuần tới, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là 28-30 độ, Nam Bộ 32-33 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định trong tháng 9, nhiệt độ trung bình miền Bắc cao hơn 0,5-1 độ C và lượng phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác xấp xỉ trung bình nhiều năm. Biển Đông khả năng xuất hiện 2-3 xoáy thuận nhiệt đới.

Gia Chính