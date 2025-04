Miền Bắc và Trung mưa giông, miền Nam nắng nhẹ dịp 30/4

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, miền Bắc và Bắc Trung Bộ dự báo sẽ có mưa rào giông do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong khi miền Nam trời nắng nhẹ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 27/4 cho biết một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống và dự kiến gây mưa diện rộng tại miền Bắc từ gần sáng mai. Trọng tâm mưa giông sẽ tập trung ở Đông Bắc Bộ với lượng phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực Tây Bắc Bộ cũng có mưa nhưng với lượng ít hơn, khoảng 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc sẽ trải qua một đợt giảm nhiệt trong tuần tới, với nhiệt độ dao động 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 18 độ C.

Sau khi suy yếu vào ngày 29/4, một đợt không khí lạnh khác sẽ tăng cường vào ngày 30/4 gây mưa rào và giông ở miền Bắc. Dự báo ngày 1-4/5, mưa tại Bắc Bộ sẽ giảm dần và thời tiết chuyển sang mát mẻ.

Tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP HCM, ngày 27/4. Ảnh: An Khương

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội tuần tới trong khoảng 23-30 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) từ nay đến 30/4 nhiệt độ ở mức 16-21 độ, từ ngày 1/5 nhiệt độ thấp nhất giảm còn 13 độ C.

Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) trong ngày 28/4 sẽ có mưa rào và giông với lượng 15-30 mm, có nơi trên 50 mm. Do mưa, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ sẽ dao động 22-25 độ C. Từ 1/5, mưa tại miền Trung dự kiến sẽ giảm.

Nam Bộ và Tây Nguyên từ nay đến hết 30/4 ít mưa. Riêng tại TP HCM, nơi diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước vào ngày 30/4, thời tiết được dự báo có nắng nhẹ, khả năng xuất hiện mưa rào nhẹ vào chiều tối. Từ ngày 1/5, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, diện mưa sẽ mở rộng ra nhiều nơi ở cả hai khu vực này.

Từ ngày 28/4 đến 1/5, khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện triều cường, với đỉnh triều tại Phú An và Nhà Bè có thể xấp xỉ hoặc vượt mức báo động một. Tình trạng này có nguy cơ gây ngập úng cho một số tuyến đường và vùng trũng thấp tại huyện Nhà Bè, quận 7, 8 (TP HCM), TP Cần Thơ và Vĩnh Long.

Cơ quan khí tượng khuyến nghị các đơn vị tổ chức lễ hội cần có biện pháp ứng phó với ngập úng. Người dân tham gia sự kiện cần chuẩn bị sẵn sàng ô dù, áo mưa và nước uống, đồng thời lưu ý nguy cơ say nắng, sốc nhiệt do thời tiết có thể nắng nóng, và các lực lượng cứu hộ cần tăng cường cảnh giác, ứng phó với các tình huống.

Gia Chính