Miền Bắc và Thanh Hóa rét đậm

Đợt không khí lạnh cuối mùa đang gây rét đậm diện rộng tại 25 tỉnh thành miền Bắc và tỉnh Thanh Hóa, với nhiệt độ dưới 15 độ C.

Ngày 30/3, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), với độ cao khoảng 1.600 m, ghi nhận mức nhiệt thấp nhất cả nước với hơn 3 độ C. Các đỉnh núi cao khác như Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Sa Pa (Lào Cai) cũng rét buốt với nhiệt độ lần lượt là 7 độ C và 9 độ C.

Tại khu vực đồng bằng, Chí Linh (Hải Dương) có nhiệt độ hơn 11 độ C. Thủ đô Hà Nội cũng chìm trong không khí lạnh. Trạm đo tại Ba Vì ghi nhận 12 độ C, và các trạm Láng, Hoài Đức, Hà Đông, Sơn Tây đều ở mức trên 13 độ C.

Ngoài ra, các huyện Yên Định, Sầm Sơn, Bái Thượng, Như Xuân, Tĩnh Gia của tỉnh Thanh Hóa cũng ghi nhận nhiệt độ dưới 15 độ C. Các tỉnh lân cận như Nghệ An, Hà Tĩnh có nhiệt độ dao động 15-17 độ C, trong khi Quảng Bình và TP Huế ấm hơn với 17-20 độ C.

Người Hà Nội đi làm trong mưa rét. Ảnh: Giang Huy

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ trong ngày và đêm nay. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Dự kiến nhiệt độ sẽ tăng không đáng kể vào ngày 31/3. Khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, còn Quảng Bình - TP Huế là 17-19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m. Vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông và vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m.

Trước đó vào ngày 19/3, đỉnh núi Tà Xùa (Yên Bái) cao hơn 2.600 m bất ngờ xuất hiện băng giá. Đây là lần đầu tiên nơi này có băng trong tháng 3. Cơ quan khí tượng lý giải nguyên nhân khiến không khí lạnh năm nay hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm là do nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn trung bình 0,2-1 độ C. Dự báo từ nay đến nửa đầu tháng 4, không khí lạnh sẽ tiếp tục hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm, sau đó mới có xu hướng yếu dần.

Gia Chính