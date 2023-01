Miền Bắc tuần tới tăng nhiệt

Tuần tới, không khí lạnh suy yếu và lệch đông khiến nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tăng cao nhất lên 25 độ C, trời nắng.

Chiều 8/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết từ ngày mai miền Bắc trời nhiều mây, khu vực ven phía Đông Bắc Bộ có lúc có mưa do không khí lạnh suy yếu, lệch đông.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ba ngày đầu tuần nhiệt độ Hà Nội 16-23 độ C, từ thứ năm nhiệt độ ban ngày tăng dần, đến thứ bảy cao nhất trong ngày ở mức 25 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ trong tuần dao động 8-18 độ C.

Hồ Gươm, Hà Nội, tràn ngập nắng nhưng vẫn lạnh trong sáng 20/12. Ảnh: Nguyễn Đông

Miền Trung trong ba ngày tới tiếp tục có mưa do tác động của gió đông ẩm. Từ ngày 11/1, gió đông suy yếu, miền Trung mưa giảm và nhiệt độ tăng trở lại.

Nam Bộ và Tây Nguyên ba ngày gần đây trời nhiều mây, có mưa do tác động của gió đông. Trong đêm nay và ngày mai hai khu vực này tiếp tục có mưa rải rác. Từ ngày 12/1, khi không còn hình thái gió đông tác động, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa giảm, thời tiết nắng khô.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, xu thế nhiệt độ trung bình tháng 1 tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,5 độ C; riêng Đông Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các khu vực khác phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C.

Trong tháng 1, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình; rét đậm, rét hại (trung bình ngày lần lượt 15 và 13 độ C trở xuống) vẫn có thể xảy ra, tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ngoài ra, rãnh áp thấp xích đạo vẫn có khả năng gây mưa trái mùa tại các tỉnh phía Nam, đồng thời vẫn còn nguy cơ xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới ở nam Biển Đông.

Gia Chính