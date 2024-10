Miền Bắc tuần tới nắng hanh

Khối không khí lạnh tăng cường từ ngày 23/10 sẽ khiến miền Bắc ban ngày nắng 30-34 độ C, ban đêm se lạnh, Hà Nội 19 độ, vùng núi cao 13 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết Đông Bắc Bộ đêm nay và ngày mai sẽ mưa 10-30 mm, một số điểm trên 50 mm do ảnh hưởng của đới gió đông hoạt động trên độ cao 1.500 m. Từ ngày 23/10, không khí lạnh tăng cường mạnh, miền Bắc chuyển trạng thái quang mây, khô hanh.

1.000 người tham gia đồng diễn trong Carnaval Áo dài Hà Nội 2024 ngày 5/10 giữa tiết trời nắng hanh. Ảnh: Hoàng Giang

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội lên cao nhất 34 độ C vào thứ ba tuần tới, sau đó giảm còn 30 độ vào cuối tuần, ban đêm thấp nhất 19 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển giữa tuần tới nhiệt độ dao động 13-20 độ C.

Miền Trung khu vực Thanh Hóa - Quảng Ngãi có mưa lớn 40-90 mm, có nơi trên 150 mm trong 24 giờ do chịu ảnh hưởng kết hợp của rãnh áp thấp có trục vào khoảng 9-12 độ vĩ bắc và nhiễu động trong đới gió đông. Từ ngày 23/10, nhiễu động gió đông suy yếu, chỉ còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trời mưa nhưng lượng không lớn.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới có mưa đến ngày 24/10 do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục vào khoảng 9-12 độ vĩ bắc, sau đó chịu tác động của rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới đi qua giữa Biển Đông.

Nhiệt độ Tây Nguyên ban ngày 28-31, giữa tuần sau tăng lên 30-32 độ, Nam Bộ 32-34 độ C. Cuối tuần sau mưa giảm, nền nhiệt tăng lên 33-35 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11-12/2024, trong đó rét đậm ở miền Bắc xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm.

Gia Chính