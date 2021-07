Miền Bắc tuần tới mưa giông

Lượng mưa ba ngày 18-20/7 ở miền Bắc dự báo 100-200 mm, có nơi trên 250 mm, nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất ở miền núi.

Do tác động của rãnh áp thấp, hai ngày cuối tuần miền Bắc mưa rào và giông. Từ đêm qua đến 13h chiều 18/7, Thu Lũm (Lai Châu) mưa 170 mm, Bản Lang (Lai Châu) 83 mm, Vĩ Thượng (Hà Giang) 87 mm, Bảo Nhai 1 (Lào Cai) 78 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, từ nay đến hết tuần tới, rãnh áp thấp tiếp tục ảnh hưởng miền Bắc gây mưa rào và giông. Mưa liên tục khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở các tỉnh vùng núi cao hơn. Các sông suối thượng lưu có thể xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên 3-5 m. Đỉnh lũ trên các sông thượng lưu có khả năng đạt mức báo động 1-2.

Lũ trên sông, suối ở vùng núi phía Bắc ngày 15/7. Ảnh: CTV

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ hai Hà Nội dao động 26-31 độ C, những ngày sau đó nhiệt độ cao nhất 32 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) cả tuần khoảng 17-23 độ C.

Miền Trung từ Nghệ An đến Phú Yên hai ngày nay nắng nóng diện rộng do tác động của hiệu ứng gió phơn. Dự báo nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực này đến thứ sáu tuần sau. Độ ẩm không khí phổ biến 50-60%, thời gian trên 35 độ C từ 12 đến 16 giờ.

Nam Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam mạnh nên tuần tới thường xuyên mưa rào, giông. Nhiệt độ Tây Nguyên 28-31, Nam Bộ 30-33 độ C.

Gia Chính