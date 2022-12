Miền Bắc tuần tới khô hanh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo tuần tới miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh, khô; trời hửng nắng về trưa và chiều.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội cả tuần duy trì mức 12-22 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 6-12 độ C.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa thường xuyên do tác động của các đợt không khí lạnh tăng cường liên tục. Tuy nhiên, mưa không quá lớn.

Tuần tới, khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dưới 23 độ C. Khu vực từ Quảng Ngãi trở ra tới Đà Nẵng phổ biến 23-26 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên cũng chịu tác động của không khí lạnh. Nền nhiệt đêm và sáng ở Tây Nguyên giảm xuống còn 15-18 độ C, tại Đà Lạt 13-14 độ C. Đông Nam Bộ cũng có nơi nhiệt độ xuống 20-21 độ C.

Vịnh Bắc Bộ dự báo về đêm có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6; sóng biển cao 2-4 m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía tây của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5,5 m.

Gia Chính