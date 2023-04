Miền Bắc tuần tới hửng nắng

Sau chuỗi ngày mưa phùn, tuần tới miền Bắc hửng nắng, riêng hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình dự báo nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do vùng thấp nóng phía tây phát triển, từ thứ hai (3/4) Tây Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên. Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ cao nhất ngày 30-32 độ C.

Từ đêm 5/4, một đợt không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc chuyển mưa, nắng nóng chấm dứt.

Người dân Hà Nội che kín mít trong ngày nắng 35 độ C trung tuần tháng 3. Ảnh: Phạm Chiểu

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ba ngày đầu tuần 25-32 độ, từ thứ năm giảm còn 20-28 độ, đến cuối tuần 23-24 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới dao động 14-27 độ C.

Miền Trung nắng nóng bắt đầu trở lại từ hôm nay. Nhiệt độ lúc 13h tại Tương Dương (Nghệ An) hơn 36 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) hơn 35 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, tuần tới dưới tác độ của thấp nòng và gió phơn, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể nắng nóng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài hết 5/4.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới trời nắng, chiều tối có mưa giông, TP HCM dao động 25-35 độ C.

Tháng 4, cơ quan khí tượng nhận định nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Lượng mưa ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm 10-20%, riêng Tây Bắc Bộ thấp hơn 15-30%.

Gia Chính