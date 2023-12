Miền bắc Trung Quốc rét chưa từng thấy

Nhiệt độ ở các thành phố miền bắc Trung Quốc xuống mức thấp kỷ lục ngày 20/12, dường như do ảnh hưởng của không khí lạnh từ Bắc Cực.

Cơ quan thời tiết quốc gia Trung Quốc thông báo 5 trạm đo tại các tỉnh và khu vực Sơn Tây, Hà Bắc, Nội Mông Cổ đã ghi nhận mức nhiệt thấp chưa từng thấy vào sáng sớm 20/12. Nhiệt độ ở Đại Đồng, thành phố cổ nổi tiếng với hơn ba triệu dân ở tỉnh Sơn Tây, là -33,2 độ C, còn nhiệt độ ở huyện Dương Khúc lân cận là -27 độ C.

Cơ quan này lưu ý mức nhiệt hôm nay còn thấp hơn kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất mọi thời đại đã được ghi nhận ở những khu vực này vào hôm 17/12.

Sương giá kết băng trên lông mày, tóc, khẩu trang và bịt tai của một người dân đi tập thể dục ngoài trời tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, ngày 20/12. Ảnh: AFP

Mức nhiệt xuống thấp kỷ lục -29,7 độ C ở huyện Thanh Thủy Hà, Nội Mông Cổ, -23,3 độ C ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc và -22 độ C ở huyện Thuận Bình, tỉnh Hà Bắc.

Giới chức ngày 20/12 ban bố cảnh báo giá rét dài ba ngày ở khu vực rộng lớn gồm phía bắc, đông và đông nam Trung Quốc.

"Khi cầm vô lăng lái xe đi làm vào buổi sáng, tôi cảm như đang cầm hai cục băng lớn", Yuan Meng, 27 tuổi, cư dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, nói.

Nguyên nhân của đợt giá rét đang quét qua Trung Quốc và gây ra mức nhiệt thấp kỷ lục được cho là do ảnh hưởng của xoáy Bắc Cực. Xoáy cực, dải không khí lạnh di chuyển quanh Bắc Cực và có tác dụng giữ cho không khí lạnh ở đây không tràn xuống phía nam, dường như đã bị suy yếu.

Các nhà khí tượng học gần đây cho rằng sự mất ổn định của xoáy cực là nguyên nhân gây giá rét theo mùa ở khu vực Bắc Mỹ.

Đường dây truyền tải điện đóng băng trên một đỉnh núi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 18/12. Ảnh: Xinhua

"Trong 30 năm qua, vòng Bắc Cực đã trải qua thời kỳ nóng lên nhanh nhất trên toàn cầu", Shao Sun, nhà khí hậu học Đại học California, Irvine, nói. "Sự nóng lên dẫn tới xoáy Bắc Cực suy yếu, khiến không khí lạnh bên trong dễ dàng di chuyển về phía nam và gây ra các đợt lạnh sâu".

Đợt không khí lạnh tràn vào Trung Quốc qua Tân Cương từ 13/12, nhanh chóng di chuyển về hướng đông, bao bọc thủ đô Bắc Kinh trong thời tiết giá rét rồi vượt qua sông Trường Giang, gây tuyết rơi hiếm thấy ở các vùng đồi núi phía nam tỉnh Quảng Đông.

Đợt lạnh bất thường ở Trung Quốc có thể kết thúc vào 22/12 ở phía bắc và 23/12 ở miền trung và miền đông, với nhiệt độ tăng lên mức bình thường vào cuối tháng 12.

Hồng Hạnh (Theo AFP/Reuters)