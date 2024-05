Miền Bắc trưa nắng, chiều tối mưa giông

Các đợt không khí lạnh yếu tăng cường khiến miền Bắc mưa giông trong tuần tới, trong khi miền Nam bắt đầu vào mùa mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết đêm nay và ngày mai (13/5), miền Bắc sẽ có mưa rào, giông phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 90 mm. Trong mưa giông cần đề phòng lũ quét và trượt lở đất.

Nguyên nhân là ảnh hưởng của rìa phía nam khối không khí lạnh ở khu vực Trung Quốc, cộng thêm tác động của vùng hội tụ gió trên độ cao 1.500-3.000 m.

Từ trưa và chiều mai, khối không khí mát yếu đi, vùng hội tụ gió không còn duy trì nên mưa giảm nhanh, nhiệt độ tăng lên mức 32-34 độ C. Sang ngày 15/5, lại có thêm một sóng lạnh nhỏ tăng cường, miền Bắc sẽ có mưa giông trở lại trong hai ngày. Đợt mưa này có nơi dự báo hơn 100 mm.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ sau trận mưa giông trưa 28/3 khiến hơn 400 nhà dân, 5 trường học ở huyện Hạ Hòa tốc mái. Ảnh: Công an Phú Thọ

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội tuần tới phổ biến 24-32 độ, ngày16-17/5 nhiệt độ cao nhất 29 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển khoảng 17-23 độ C.

Tại miền Trung, với tác động của khối không khí mát nên nay và mai cũng có mưa rào, giông ở khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Do mưa nên nhiệt độ cao nhất dưới 35 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nắng, chiều có mưa giông vài nơi, nóng cục bộ 33-36 độ C. Từ ngày 15 đến 17/5, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa giông gia tăng nên ít có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Nam Bộ và Tây Nguyên đã có những dấu hiệu mưa chuyển mùa nhưng chưa nhiều. Trong hai ngày đầu tuần tới, hai khu vực này mưa giông cục bộ về chiều tối. Khu vực Tây Nguyên 33-35 độ, Nam Bộ 34-36 độ C.

Từ khoảng ngày 15/5 trở đi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa giông rải rác. Từ cuối tuần sau, gió mùa tây nam tác động nên mưa giông xuất hiện nhiều nơi, báo hiệu mùa mưa bắt đầu, nắng nóng chấm dứt.

Gia Chính