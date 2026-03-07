Miền Bắc trải qua mùa đông ấm

Mùa đông 2025-2026 miền Bắc vẫn có 13 đợt không khí lạnh, nhưng nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, một số nơi cao hơn 1,5-2,5 độ C.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển phân tích khí hậu ba tháng chính đông (12/2025-2/2026) cho thấy nhiệt độ trung bình trên phần lớn lãnh thổ Việt Nam cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,1-2 độ C. Nhiệt độ tối thấp trung bình cũng cao hơn 0,1-2,5 độ C.

Băng giá Mẫu Sơn ngày 22/1. Ảnh: Xuân Hoa

Tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tháng 12/2025 và tháng 1/2026, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ, có nơi cao hơn. Sang tháng 2/2026, nền nhiệt trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ; một số khu vực Bắc Bộ cao hơn 1-2 độ C.

Dữ liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cũng cho thấy không khí lạnh vẫn hoạt động nhưng cường độ không quá mạnh và không kéo dài. Tháng 11/2025 xảy ra ba đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình tháng tại Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ, có nơi thấp hơn 1,5-2 độ C.

Trong đợt không khí lạnh đêm 17/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 3,2 độ; Bắc Trung Bộ 12-15 độ C. Đến đợt ngày 24/11, vùng núi Bắc Bộ xuống dưới 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ; một số nơi như Đồng Văn (Tuyên Quang) khoảng 2 độ C. Tại đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ như Quỳ Châu (Nghệ An).

Sang tháng 12/2025, tiếp tục có ba đợt không khí lạnh, song nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh lại cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1,5-2,5 độ C. Trong đợt không khí lạnh ngày 24/12, nhiệt độ cao nhất Bắc Bộ giảm 5-8 độ, phổ biến 19-22 độ; thấp nhất xuống 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ C.

Phố phường Hà Nội yên bình sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Giang Huy

Tháng 1/2026 ghi nhận bốn đợt không khí lạnh. Hai đợt ngày 5/1 và 21/1 gây rét đậm, rét hại diện rộng tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Trong đợt ngày 21/1, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; riêng Mẫu Sơn giảm xuống âm 0,1 độ C vào ngày 22/1.

Một số giá trị nhiệt độ cực đoan cũng được ghi nhận trong tháng này. Trạm Nhà Bè (TP HCM) ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 17,8 độ vào ngày 9/1, thấp hơn mốc 18 độ từng ghi nhận năm 2016. Trong khi đó, trạm Đăk Tô (Quảng Ngãi) ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày 17/1 lên 33,7 độ C, vượt giá trị lịch sử 33,3 độ của tháng 1/1998.

Đến tháng 2/2026, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của ba đợt không khí lạnh. Đợt ngày 8/2 gây rét đậm, rét hại diện rộng với nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 10-12 độ, vùng núi 7-9 độ, riêng Mẫu Sơn xuống khoảng 3,5 độ; Thanh Hóa phổ biến 13-14 độ C.

Trong tháng này cũng ghi nhận kỷ lục nhiệt độ cao mới tại Sông Mã (Sơn La) khi ngày 5/2 đạt 37,8 độ, vượt mức 36,9 độ ngày 22/2/2009.

Các đợt không khí lạnh thường xen kẽ với những đợt tăng nhiệt nhanh. Xu thế mùa đông ấm đã được các cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo từ đầu mùa.

Gia Chính