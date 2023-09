Miền Bắc tiết trời mát mẻ

Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với khối khí mát từ phía bắc nên miền Bắc trong tuần tiết trời mát mẻ.

Miền Bắc hôm nay (4/9) có mưa sáng sớm, trời nhiều mây. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và không khí mát di chuyển từ phía bắc xuống. Nhiệt độ Hà Nội lúc 13h là 28 độ C, giảm 3 độ C so với hôm qua.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định, đêm nay và ngày mai rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ có dấu hiệu suy yếu dần, miền Bắc mưa giảm, sáng mai trời ít mưa, tạnh ráo, thời tiết mát mẻ. Hình thái thời tiết này dự báo sẽ duy trì đến 10/9.

Thủ đô Hà Nội trong tiết trời mùa thu. Ảnh: Ngân Dương

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, trong tuần nhiệt độ Hà Nội 26-34 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 17-26 độ C.

Miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa vào đến Bình Thuận, nắng nóng cũng có dấu hiệu giảm nhanh. Chiều và tối mai khu vực từ Quảng Bình vào đến Bình Thuận có mưa rào, giông. Từ ngày 7/9, miền Trung mưa giảm, trời có nắng, nhưng chưa có dấu hiệu của nắng nóng trên diện rộng.

Nam Bộ và Tây Nguyên, chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam đang có dấu hiệu giảm cấp. Trong sáng mai (5/9) ở Tây Nguyên và Nam Bộ tạm thời giảm mưa. Những ngày còn lại hai khu vực trên thường xuyên có mưa, giông về chiều tối, nhưng ít khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 9/2023, nhiệt độ Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 0,5 độ C.

Gia Chính