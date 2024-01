Miền Bắc tiếp tục rét hại đến 28/1

Ngày 27-28/1, nhiệt độ miền Bắc tăng, băng ở các điểm cao tan dần, nhưng vẫn trong ngưỡng rét hại, trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống.

Bước sang ngày thứ năm của đợt rét hại, hôm nay nhiệt độ miền Bắc đã tăng 1-2 độ so với ngày rét nhất 23/1. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận còn 11/25 tỉnh thành rét dưới 10 độ C, tập trung ở vùng núi.

Băng chỉ còn ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Xín Cái (Hà Giang), nhưng diện thu hẹp do nhiệt độ trên 0 độ C. Các điểm cao khác như Sa Pa (Lào Cai) gần 3 độ; Đồng Văn (Hà Giang) hơn 3 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Chợ Rã (Bắc Kạn) 5-6 độ C.

Cơ quan khí tượng giải thích nhiệt độ tăng do khối không khí lạnh đã ở giai đoạn ổn định và có dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên, quá trình suy yếu diễn ra chậm hơn dự đoán trước đó nên ngày 27-28/1 miền Bắc vẫn rét hại; ngày 29/1 rét đậm, trung bình ngày từ 15 trở xuống đến 13 độ C. Trời có lúc mưa nhỏ.

Từ ngày 30/1 đến 4/2 (23 tháng chạp), miền Bắc sẽ ấm dần, thuận lợi cho các hoạt động mua sắm dịp Tết Giáp Thìn.

Người dân chụp ảnh với băng ở Mẫu Sơn, ngày 25/1. Ảnh: Hoàng Lăng Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày 27-28/1 dao động 10-14 độ, ngày 29/1 là 14-15 độ C, sau đó tăng mỗi ngày 2-3 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa duy trì rét hại đến hết ngày 29/1, nhiệt độ ban ngày nhích dần 8-15 độ, ban đêm 6-9 độ C.

Miền Trung rét hại ở Thanh Hóa, Nghệ An duy trì hết hôm nay, sau đó trời ấm lên, chỉ còn lạnh về đêm và sáng.

Đợt rét hại ở miền Bắc bắt đầu từ ngày 23/1, hàng loạt đỉnh núi cao trên 1.000 m xuất hiện băng giá như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Thượng Phù, Xín Cái (Hà Giang), Cao Ly (Quảng Ninh), Ô Quy Hồ (Lào Cai). Tại trung tâm Hà Nội, nhiệt độ trạm Hà Đông xuống thấp nhất còn 8,7 độ hôm 23/1.

Rét hại khiến hàng trăm nghìn học sinh ở miền Bắc phải nghỉ học. Nhiều người già, trẻ nhỏ nhập viện do các bệnh hô hấp, đột quỵ, tim mạch.

Gia Chính