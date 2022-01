Miền Bắc tiếp tục mưa rét

Không khí lạnh lệch đông và ảnh hưởng của dòng xiết trong đới gió tây khiến miền Bắc có mưa, nhiệt độ ban ngày thấp.

Hôm nay, miền Bắc có mưa phùn, nhiệt độ Hà Nội lúc 16h là 16 độ C, điểm cao trên 1500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) là 11 độ C. Nguyên nhân của hình thái thời tiết trên là không khí lạnh suy yếu lệch đông tạo điều kiện cho đới gió đông nam đưa ẩm vào cộng thêm ảnh hưởng của dòng xiết trong đới gió tây trên độ cao 5000 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết hình thái thời tiết trên tiếp tục duy trì ở miền Bắc trong đêm nay và sáng mai. Đến ngày 11/1, một đợt không khí lạnh mới ảnh hưởng tới miền Bắc sau đó suy yếu. Đến ngày 13-14/1, đợt lạnh lại tăng cường khiến thời tiết luôn trong tình trạng mưa, rét.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội thứ hai khoảng 16-20 độ C, sau đó nhiệt độ ban đêm giảm xuống 13 độ C, ban ngày cao nhất ở mức 22 độ C. Sa Pa nhiệt độ thấp nhất xuống 8 độ C, ban ngày từ 13-17 độ C.

Miền Trung mưa giảm trong ngày mai, tuy nhiên từ 11/1 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi trời nhiều mây có mưa.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới vẫn duy trì trạng thái mưa, ngày trời nắng. Các tỉnh miền Đông có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên 27-30 độ C, còn Nam Bộ 32-34 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13 và 15 độ C trở xuống) sẽ tập trung từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022.

Gia Chính