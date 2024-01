Miền Bắc tiếp tục mưa phùn

Mưa phùn rải rác cả ngày ở miền Bắc được dự báo duy trì ít nhất bốn ngày nữa sau đó giảm, nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

Miền Bắc hai ngày nay trời nhiều mây, buổi sáng mưa rào sau chuyển sang mưa phùn cả ngày do tác động của không khí lạnh suy yếu và vùng hội tụ gió trên độ cao 1.500 m. Nhiệt độ miền Bắc hôm nay phổ biến 18-20 độ, vùng núi cao 10-12 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định, hội tụ gió trên cao sẽ tiếp tục hoạt động đến ngày 14/1 nên miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết trên. Từ ngày 15/1, mưa bắt đầu giảm dần.

Người Hà Nội tham gia giao thông dưới trời mưa phùn, trưa 11/1. Ảnh: Gia Chính

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, những ngày tới, nhiệt độ ở Hà Nội có xu hướng tăng dần. Nếu như ngày mai 12/1, nhiệt độ ở mức 17-19 độ thì sang đầu tuần tới lên mức 19-24 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) những ngày tới nhiệt độ phổ biến 10-15 độ C.

Miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trong ba ngày tới trời nhiều mây, riêng khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh đêm và sáng có mưa rải rác. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế 24-27 độ, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận 27-30 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì tình trạng ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên dao động 28-31 độ, Nam Bộ 33-35 độ, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ.

Từ 11/12/2023 đến 10/1, có bốn đợt không khí lạnh. Trong đó, ngày 22/12/2023, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ -2,5 độ, đây là mức nhiệt thấp nhất trong cùng kỳ tháng 12 tính theo chuỗi thống kê từ năm 2012.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong một tháng tới, nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Không khí lạnh giai đoạn này cũng có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại ít hơn.