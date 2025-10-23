Miền Bắc thấp nhất 9 độ C

Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc sáng nay đồng loạt giảm 2-4 độ C so với hôm qua, thấp nhất Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 9 độ.

Đỉnh núi Mẫu Sơn cao khoảng 1.500 m đón không khí lạnh đầu tiên và mạnh nhất nên nhiệt độ xuống thấp nhất miền Bắc, còn 9 độ C, giảm hai độ so với sáng qua và 6 độ so với ngày 20/10.

Các điểm cao như Sìn Hồ (Lai Châu) xuống 12 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 13 độ, giảm 2-4 độ so với sáng qua. Một số vùng núi khác dưới 15 độ C như Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ), Mộc Châu (Sơn La).

Người dân đi qua cầu Long Biên, Hà Nội trong gió lạnh. Ảnh: Hoàng Giang

Đồng bằng Bắc Bộ sáng nay phổ biến dưới 20 độ C. Tại Hà Nội, cả 5 trạm đo Ba Vì, Sơn Tây, Hoài Đức, Hà Đông, Láng đều ghi nhận mức nhiệt 18 độ C, giảm 4-6 độ so với những ngày trước.

Không khí lạnh đã lan đến miền Trung, nhiệt độ thấp nhất tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh sáng nay 18 độ C, Nghệ An 19 độ, Đồng Hới 20 độ và Quảng Trị 21 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do không khí lạnh chi phối thời tiết miền Bắc và Thanh Hóa, từ nay đến mai nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du 17-19 độ, núi cao dưới 16 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội hôm nay và ngày mai 20-24 độ, từ thứ bảy cao nhất ngày lên 28-30 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) ngày mai 11-17 độ, đến cuối tuần tăng lên 13-19 độ C.

Dự báo không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh trong tháng 12/2025 và 1/2026, rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống) ở miền Bắc có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025.

Gia Chính

