Miền Bắc thấp nhất 5 độ C

Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa khiến sáng nay Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét 5 độ C, vùng núi cao xuống dưới 10 độ, đồng bằng phổ biến 15-16 độ.

Miền Bắc bước sang ngày thứ hai của đợt không khí lạnh mạnh. Sáng nay, đỉnh núi Mẫu Sơn cao 1.600 m so với mực nước biển rét 5 độ, Đồng Văn (Hà Giang) hơn 8 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Trùng Khánh (Cao Bằng) 9 độ C.

Tại Hà Nội, trời không mưa như sáng qua, gió mùa đông bắc thổi mạnh. Hai trạm ngoại thành Sơn Tây, Ba Vì ghi nhận hơn 15 độ C, các trạm Hoài Đức, Hà Đông hơn 16 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia biết miền Bắc sẽ tiếp tục chìm sâu trong không khí lạnh đến ngày 10/12, sau đó nhiệt độ tăng dần. Đến 12/12, đợt không khí lạnh mới tăng cường sẽ kéo nền nhiệt xuống thấp.

Người Hà Nội trong rét tháng 1/2024. Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội hôm nay 16-20 độ, sau đó tăng dần đến thứ ba 21-26 độ, đến cuối tuần giảm trở lại còn 10-17 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ sẽ nhích dần lên mức 12-17 độ C vào giữa tuần sau.

Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sáng nay 16-17 độ C. Dự báo các ngày 10-11/12, khối không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt miền Trung tăng dần, mưa giảm.

Từ ngày 12/12, khi không khí lạnh tăng cường, miền Trung sẽ mưa giông trở lại. Từ khoảng ngày 12-15/12, Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa diện rộng.

Dự báo nền nhiệt thấp nhất ngày 12-15/12 khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh 20 độ, Quảng Bình - Thừa Thiên Huế dưới 23 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 7-10/12 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh theo dạng khuếch tán, trời nhiều mây về đêm và sáng. Ngày 11-14/12, không khí lạnh ảnh hưởng cộng thêm tác động của nhiễu động gió đông Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa lớn, Nam Bộ mưa giông. Nhiệt độ Tây Nguyên giảm thấp dưới 26 độ, Nam Bộ 29-32 độ C.

Đây là đợt không khí lạnh thứ 5 trong mùa đông năm nay. Tháng 11 đã xuất hiện 4 đợt không khí lạnh, trong đó ngày 26-28/11 nhiệt độ nhiều nơi xuống thấp như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7 độ, Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) 9 độ C. Dự báo tháng 12 không khí lạnh sẽ gia tăng về tần suất và cường độ, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng.

Gia Chính