Miền Bắc thấp nhất 4 độ C

Đợt không khí lạnh cường độ mạnh đã khiến nhiệt độ miền Bắc xuống thấp nhất 4 độ, Hà Nội 12 độ, hôm nay nguy cơ xảy ra băng giá ở vùng núi cao.

Miền Bắc bước sang ngày thứ ba chịu tác động của không khí lạnh. Sáng nay, mức nhiệt thấp nhất là 4 độ C được ghi nhận tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao khoảng 1.500 m, giảm hơn bốn độ so với hôm kia.

Một số khu vực núi cao cũng ghi nhận nhiệt độ thấp như Sa Pa (Lào Cai) 7 độ, Đồng Văn (Tuyên Quang), Nguyên Bình (Cao Bằng), Tam Đảo (Phú Thọ) 8 độ, Ngân Sơn (Thái Nguyên), Pha Đin (Điện Biên) 9 độ C.

Tại Hà Nội, trạm Ba Vì nhiệt độ xuống 12 độ, bốn trạm Sơn Tây, Hoài Đức, Hà Đông và Láng 13 độ.

Người Hà Nội trong trời rét. Ảnh: Giang Huy

Tại miền Trung mức nhiệt dưới 15 độ cũng được ghi nhận ở trạm Hồi Xuân (Thanh Hoá), trong khi đó một số vùng núi như A Lưới (Huế) 16 độ, Trà My (Đà Năng), Ba Tơ (Quảng Ngãi) 19 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm nay không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng xuống Trung và Nam Trung Bộ gây gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi 9-12độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ; Quảng Trị đến Huế 16-19 độ. Vùng núi cao của Bắc Bộ có thể xảy ra băng giá.

Ngoài ra, không khí lạnh có thể gây mưa rào, giông, lốc sét, mưa đá cho khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đăk Lăk.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gia Chính