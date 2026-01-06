Miền Bắc thấp nhất 3 độ, cảnh báo ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng

Nhiệt độ của 15 tỉnh, thành miền Bắc đều xuống dưới 15 độ, tại Hà Nội 12 độ, vùng núi cao 3 độ C, cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

Sáng 6/1, ngày thứ hai miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường cả 15 tỉnh, thành phố nhiệt độ thấp nhất đều xuống dưới 15 độ C. Trong đó, thấp nhất là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao 1.500 m với mức nhiệt 3 độ. Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) đều 6 độ C.

Nhiều khu vực núi cao khác cũng ghi nhận mức nhiệt 7-9 độ C gồm Pha Đin (Điện Biên), Bắc Yên (Sơn La), Bắc Hà (Lào Cai), Hoàng Su Phì (Tuyên Quang), Ngân Sơn (Thái Nguyên), Nguyên Bình, Trung Khánh (Cao Bằng), Bắc Sơn (Lạng Sơn).

Người dân tham gia giao thông trong trời rét ở Hà Nội sáng 6/1. Ảnh: Gia Chính

Ở đồng bằng nhiệt độ thấp nhất dao động 12-15 độ, trong đó Hà Nội giảm 1-2 độ so với hôm qua, trạm Ba Vì, Sơn Tây nhiệt độ 12 độ, Hoài Đức, Hà Đông 13 độ và Láng 14 độ C.

Miền Trung cũng đang chịu tác động của không khí lạnh khi nhiệt độ dao động 14-20 độ C tăng dần từ bắc vào nam. Mức nhiệt 14 độ được ghi nhận ở hầu khắp các địa phương tại Thanh Hoá như Hồi Xuân, Yên Định, Bái Thượng, Như Xuân và tại Tây Hiếu (Nghệ An).

Tại Khe Sanh (Quảng Trị), TP Huế nhiệt độ cũng xuống mức 17 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm nay Bắc Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, vùng núi có nơi rét hại nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Khu vực Thanh Hoá đến Nghệ An thấp nhất phổ biến 9-12 độ C.

Ngoài rét, không khí lạnh cũng gây gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,5-3,5 m ở vịnh Bắc Bộ. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Vùng biển nam Quảng Trị đến Đăk Lăk và Giữa Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 m. Vùng biển Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm, gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gia Chính