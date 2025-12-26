Miền Bắc thấp nhất 3 độ C

Cả 15 tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ đều ghi nhận mức nhiệt dưới 15 độ C hôm nay, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Trong ngày thứ hai chịu tác động của không khí lạnh, miền Bắc nhiệt độ thấp nhất xuống 3 độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nơi có độ cao khoảng 1.500 m, giảm một độ so với hôm qua. Một số đỉnh núi cao khác ghi nhận mức 6-7 độ C gồm Sìn Hồ (Lai Châu), Pha Đin (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ).

Tại Hà Nội, nhiệt độ giảm 1-3 độ so với hôm qua. Ba trạm Ba Vì, Sơn Tây, Hoài Đức 14 độ, Láng, Hà Đông 15 độ. Ở đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12 độ được ghi nhận ở Thái Bình (Hưng Yên).

Người Hà Nội đốt sưởi khi trời rét. Ảnh: Giang Huy

Hôm nay, không khí lạnh cũng đã mở rộng ảnh hưởng xuống miền Trung. Tại Hồi Xuân (Thanh Hoá) 13 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Huế 15 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở Tây Bắc Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Hà Nội thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày và đêm nay, Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đăk Lăk có mưa. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gia Chính