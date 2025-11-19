Miền Bắc thấp nhất 3 độ C

Sáng 19/11, toàn bộ 15 tỉnh, thành miền Bắc đều dưới 15 độ C, trong đó Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ hơn 3 độ, Hà Nội ghi nhận mức 13 độ tại nhiều trạm quan trắc.

Miền Bắc bước sang ngày thứ hai chịu tác động của không khí lạnh mạnh tăng cường, nhiệt độ đồng loạt giảm sâu. Đỉnh Mẫu Sơn cao 1.500 m là nơi lạnh nhất với hơn 3 độ C, giảm gần một nửa so với hôm qua. Nhiều điểm núi cao như Pha Đinh (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) ở mức 6-8 độ.

Tại Hà Nội, cả 5 trạm đo đều ghi nhận nhiệt độ dưới 15 độ C; Ba Vì, Láng, Hoài Đức, Hà Đông khoảng 13 độ, Sơn Tây hơn 14 độ.

Một số khu vực đón gió lạnh đầu tiên như Móng Cái, Cửa Ông, Bãi Cháy (Quảng Ninh) hay Phù Liễn (Hải Phòng) giảm còn 11 độ. Các điểm nằm sâu trong rừng như Cúc Phương (Ninh Bình) cũng ghi nhận mức tương tự.

Người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong giá rét năm 2024. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung cùng chịu tác động nhưng giảm nhiệt theo địa hình. Tại Thanh Hóa, các trạm Hồi Xuân, Yên Định, Bái Thượng, Như Xuân ở mức 13 độ; Nghệ An và Hà Tĩnh như Quỳ Hợp, Tây Hiếu, Quỳnh Lưu, Vinh, Hương Sơn, Hương Khê phổ biến 14 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay không khí lạnh tiếp tục lan xuống Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại; đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Quảng Trị và Huế rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; Quảng Trị - Huế 17-19 độ.

Dự báo của Accuweather (Mỹ) cho thấy từ ngày mai, Hà Nội ấm dần lên, nhiệt độ tăng khoảng 6 độ, dao động 16-22 độ; cuối tuần khoảng 15-26 độ. Sa Pa từ ngày mai cũng nhích dần, đến chủ nhật đạt 7-16 độ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng lớn đến đàn gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng; mưa lớn dễ gây ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực dốc và ngập úng cục bộ tại đô thị, khu công nghiệp.