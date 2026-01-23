Miền Bắc thấp nhất 1 độ C

Miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong rét buốt khi nhiệt độ lúc 6h sáng nay tại nhiều nơi dưới 10 độ, riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1 độ, Hà Nội 10 độ C.

Ngày thứ ba chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ thực đo lúc 6h hôm nay tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1 độ C.

Nhiều đỉnh núi khác nhiệt độ cũng xuống dưới 5 độ như: Đồng Văn (Tuyên Quang), Sa Pa (Lào Cai) 4 độ, Tam Đảo (Phú Thọ) 5 độ C. Mộc Châu (Sơn La), Trùng Khánh (Cao Bằng) 6 độ, Sơn Động (Bắc Ninh) 8 độ C.

Băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn ngày 22/1. Ảnh: Đinh Văn Quyết

Ở đồng bằng Bắc Bộ, mức nhiệt 9 độ được ghi nhận tại Thái Bình (Hưng Yên), Nam Định, Cúc Phương (Ninh Bình) và Hà Đông (Hà Nội) 10 độ C.

Bắc Trung Bộ đã nằm sâu trong khối không khí lạnh nên nhiệt độ cũng xuống thấp, Thanh Hóa 11 độ, Nghệ An 13 độ và Hà Tĩnh 14 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do không khí lạnh mạnh nên sáng nay tiếp tục tràn đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó là Nam Trung Bộ. Miền Bắc hôm nay duy trì rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống), vùng núi rét hại (trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống). Thấp nhất ở miền Bắc và Thanh Hóa phổ biến 10-12 độ, riêng vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở Nghệ An đến Huế 13-16 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội hôm nay 13-15 độ, đến chủ nhật tăng lên 18-22 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa 6-13 độ C, sau đó lên mức 8-19 độ C.

Không khí lạnh cũng sẽ gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 ở bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía tây của nam Biển Đông ( gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa).

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 m.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa giông. Vùng núi cao các tỉnh Bắc đề phòng hiện tượng băng giá và mưa tuyết.

Không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống từ đêm 20/1, đến ngày 22/1 miền Bắc chìm sâu trong rét buốt. Mẫu Sơn xuống âm 0,1 độ C, băng xuất hiện cả ngày trên đỉnh núi; Ba Vì (Hà Nội) 9 độ C. So với đợt rét ngày 5-8/1, đợt này rét ẩm, trời nhiều mây, nhiệt độ cả ngày lẫn đêm duy trì thấp. Nền nhiệt trung bình ngày thấp hơn, tạo cảm giác rét buốt và kéo dài hơn so với đợt trước.

Gia Chính

>>Xem chi tiết nhiệt độ 7 ngày tới tại đây.