Miền Bắc tăng nhiệt từ giữa tuần tới

Không khí lạnh suy yếu khiến nhiệt độ ban đêm ở miền Bắc tăng dần, giữa tuần sau đạt mức 16 độ C, cuối tuần là 21 độ C.

Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh liên tục tăng cường, miền Bắc đang trong những ngày trời rét. Sáng 29/1, hầu hết các tỉnh Bắc Bộ đều ghi nhận nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hơn 3 độ C, Ba Vì (Hà Nội) hơn 7 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định, hình thái thời tiết trên sẽ tiếp tục duy trì ở miền Bắc trong ba ngày tới trước khi không khí lạnh suy yếu dần, trời có mưa phùn, nhiệt độ tăng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai 11-23 độ C, sang thứ ba nhiệt độ ban đêm tăng lên 16 độ C, đến cuối tuần nhiệt độ trong khoảng 21-25 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) hôm nay nhiệt độ 2-10 độ C, đến giữa tuần tăng lên 10-20 độ C.

Khách du lịch dạo chơi ở khu vực Hồ Gươm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung tuần qua thường xuyên có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Dự báo rét ở các tỉnh miền Trung cũng sẽ kéo dài thêm 1-2 ngày nữa. Sang tháng 2, khối không khí lạnh suy yếu, miền Trung mưa giảm, nhiệt độ bắt đầu tăng dần.

Nam Bộ và Tây Nguyên cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh hai ngày qua. Dự báo, đêm nay và sáng mai nhiệt độ ở Tây Nguyên 14-17 độ C, Nam Bộ 19-22 độ C. Trong tuần tới, thời tiết hai khu vực này chưa có nhiều biến động, ngày 1-2/2 có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Dự báo trong 20 ngày đầu tháng 2, nhiệt độ trung bình tại miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các khu vực khác thấp hơn khoảng 0,5 độ C.

Tại miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến ít mưa. Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, tổng lượng mưa cao hơn 15-40 mm so với trung bình nhiều năm. Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 5-15 mm.

Gia Chính