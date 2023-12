Miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung ngớt mưa

Không khí lạnh suy yếu giúp miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung giảm mưa, đến giữa tuần tới không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ không mạnh.

Miền Bắc hai ngày qua trời rét do tác động của không khí lạnh. Nhiệt độ hôm qua ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 7 độ C - thấp nhất đợt. Tại Hà Nội, nhiệt độ xuống thấp nhất 16 độ C tại các trạm đo Ba Vì, Sơn Tây và Hoài Đức.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định, ngày và đêm nay miền Bắc vẫn nằm sâu trong khối không khí lạnh, từ đầu tuần nhiệt độ tăng dần. Tuy nhiên, đến ngày 6/12, do có một khối không khí lạnh yếu tăng cường nên miền Bắc còn rét về đêm và sáng sớm, ngày hửng nắng.

Người Hà Nội mặc áo khoác tham gia giao thông. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, tuần tới nhiệt độ Hà Nội phổ biến trong khoảng 17-24 độ C, từ thứ 5 nhiệt độ cao nhất trong ngày lên mức 27-28 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thứ tư tuần tới nhiệt độ xuống thấp nhất đợt 8-15 độ C.

Miền Trung những ngày qua có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ đêm nay, mưa lớn ở miền Trung giảm dần. Do ảnh hưởng của mưa cùng tác động của không khí lạnh nên các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trời rét về đêm và sáng.

Nam Bộ và Tây Nguyên mưa giông còn duy trì hết hôm nay. Từ ngày 4/12, miền Nam sẽ bước vào giai đoạn mùa khô mưa ít dần, nền nhiệt cao nhất trong những ngày tới ở khu vực Tây Nguyên 27-30 độ C, Nam Bộ 31-34 độ C.

Tháng 11/2023 xuất hiện hai đợt không khí lạnh vào các ngày 6/11 và 12/11, được tăng cường ngày 16/11. Trong đó, đợt ngày 12/11 có cường độ mạnh, đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến nhiệt độ trung bình ngày giảm từ 5-8 độ C. Dự báo, trong tháng 12/2023, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất. Tuy nhiên, cường độ các đợt có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Gia Chính