Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam nắng nóng

Từ mai (19/2), nhiệt độ miền Bắc tăng dần, lên 32 độ C vào giữa tuần sau; Nam Bộ nắng nóng, một số nơi cao nhất ngày có thể lên 37 độ C.

Sáng nay, miền Bắc sương mù, mưa nhỏ do không khí lạnh suy yếu. Đến 9h trời tạnh mưa, nhiệt độ tăng dần, cao nhất ngày ở vùng đồng bằng khoảng 28 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 19/2 đến 22/2, miền Bắc sẽ tăng nhiệt do vùng áp thấp phía tây đang phát triển về phía đông. Đến ngày 21-22/2, Hà Nội và vùng đồng bằng nhiệt độ cao nhất lên 32 độ C. Tây Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ (từ 35 độ C trở lên).

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội hôm nay 21-28 độ C, hai ngày đầu tuần sau 21-30 độ, sau đó ban ngày tăng lên 32 độ và giảm vào cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới khoảng 12-24 độ C.

Người Hà Nội chụp ảnh trên phố cổ sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung từ nay đến 23/2 ngày nắng, đêm không mưa, phía bắc sáng sớm có sương mù. Khu vực phía tây của Bắc Trung Bộ ngày 19-22/2 có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 23/2 trở đi, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời nhiều mây, có mưa.

Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục nằm sâu trong khối không khí ổn định, những ngày tới thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa, nắng mạnh. Ban ngày Tây Nguyên nóng 31-34 độ C, Nam Bộ 34-37 độ. Riêng Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng, cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 10/2 đến 10/3, nhiệt độ toàn quốc phổ biến cao hơn 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng Tây Bắc Bộ cao hơn 1,5 độ. Không khí lạnh tiếp tục tác động, tuy nhiên có khả năng yếu hơn trung bình nhiều năm.

Gia Chính