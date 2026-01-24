Miền Bắc tăng nhiệt

Sau ba ngày chìm sâu trong không khí lạnh, nhiệt độ miền Bắc nhích 1-8 độ C so với hôm qua và tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới.

Sáng nay, nhiệt độ miền Bắc bắt đầu tăng do không khí lạnh suy yếu. Thấp nhất 4,2 độ C ghi nhận tại Sa Pa (Lào Cai), cao hơn 1.500 m. Sau hai ngày xuất hiện băng, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao khoảng 1.200 m sáng nay đã lên 7,9 độ, tăng 8 độ C so với sáng qua.

Cùng chung xu thế tăng nhiệt còn có Mộc Châu (Sơn La) 7,6 độ, tăng hơn 1 độ; Bắc Hà (Lào Cai) 7,8 độ, tăng 0,7 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang) 6,9 độ, tăng 1,4 độ; Tam Đảo (Phú Thọ) 7,2 độ, tăng 2,3 độ; Nguyên Bình (Cao Bừng) 7,8 độ, tăng 1,2 độ C.

Người Hà Nội đốt sưởi chống rét, tối 23/1. Ảnh: Gia Chính

Đồng bằng cũng ghi nhận tăng nhiệt. Tại Hà Nội, trạm Ba Vì 10,8 độ, tăng 1,2 độ C; bốn trạm Láng, Hà Đông, Hoài Đức, Sơn Tây đều trên 11 độ. Các tỉnh đồng bằng khác nhiệt độ lên trên 10 độ C như: Hưng Yên, Thái Bình (Hưng Yên), Nam Định, Nho Quan (Ninh Bình).

Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở miền Bắc khoảng 14-16 độ C nên vẫn nằm trong ngưỡng rét đậm ở đồng bằng (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống), rét hại ở vùng núi (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống).

Miền Trung hôm nay nhiệt độ cũng nhích 1-3 độ C so với hôm qua. Thanh Hóa ghi nhận mức nhiệt 12 độ C tại Yên Định, những nơi khác như Hồi Xuân, Sầm Sơn, Bái Thương, Như Xuân, Tĩnh Gia 13 độ. Tại Nghệ An, Tây Hiếu 13 độ, Tương Dương, Đô Lương, Vinh 15 độ C.

Các nơi khác như Hương Sơn (Hà Tĩnh) 14 độ, Kỳ Anh 15 độ, Hoành Sơn 16 độ; Tuyên Hóa, Ba Đồn (Quảng Bình) 15 độ, Đồng Hới 16 độ; Khe Sanh (Quảng Trị) 15 độ, Cồn Cỏ 18 độ; A Lưới (TP Huế) 15 độ, Nam Đông 18 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hôm nay 15-16 độ, ngày mai tăng lên 18-21 độ, đến giữa tuần sau lên 18-25 độ C. Điểm cao Sa Pa ngày mai cao nhất lên 18 độ C.

Không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống từ đêm 20/1, đến ngày 22/1 miền Bắc chìm sâu trong rét buốt. Mẫu Sơn xuống âm 0,1 độ C, băng xuất hiện cả ngày trên đỉnh núi; Ba Vì (Hà Nội) 9 độ C. So với đợt rét ngày 5-8/1, đợt này rét ẩm, trời nhiều mây, nhiệt độ cả ngày lẫn đêm duy trì thấp. Nền nhiệt trung bình ngày thấp hơn, tạo cảm giác rét buốt và kéo dài hơn so với đợt trước.

Gia Chính

