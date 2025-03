Miền Bắc tăng nhiệt

Trạng thái hanh khô, ngày nắng sẽ duy trì ở miền Bắc trong tuần tới, đặc biệt những ngày cuối tuần trời nắng mạnh, cao nhất có thể lên 36 độ C.

Miền Bắc tuần qua hanh khô, trưa chiều trời nắng do ảnh hưởng của khối không khí lạnh và trường gió phân kỳ trên độ cao 3.000-5.000 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hình thái thời tiết trên sẽ duy trì đến ngày 27/3. Trong đó, các ngày 26-27/3, miền Bắc nắng mạnh, cao nhất lên 30 độ C. Riêng Tây Bắc do tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây nên nắng nóng, cao nhất 35-36 độ C.

Từ khoảng ngày 28/3, gió mùa đông bắc ảnh hưởng gây mưa, khiến miền Bắc chuyển lạnh.

Hồ Gươm nhìn từ trên cao. Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội tuần tới phổ biến 20-32 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) cao nhất lên 27 độ vào thứ năm, ban đêm 15 độ C.

Miền Trung từ nay đến ngày 28/3 trời nắng, trong đó các ngày 26-28/3 chịu ảnh hưởng kết hợp với hoàn lưu của vùng áp thấp phía tây phát triển về phía đông nên xuất hiện nắng nóng diện rộng ở vùng núi các tỉnh thành Thanh Hóa - Huế. Mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ C, những nơi khác dưới 33 độ.

Từ đêm 28/3, miền Trung có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên trời mưa, nắng nóng chấm dứt.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới trời tạnh ráo, nắng mạnh vào ban ngày. Nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến 31-34 độ, Nam Bộ 33-36 độ C, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Đông Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo một tháng tới, nhiệt độ trung bình cả nước xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng vùng núi Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C. Lượng mưa thấp hơn 5-15 mm, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ, ven biển Nam Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 15-25 mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ có thể mưa rào và giông chuyển mùa.

Gia Chính