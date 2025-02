Miền Bắc tăng nhiệt

Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng lên trên 20 độ C trong tuần này, trong khi miền Nam mưa trái mùa.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại từ ngày 7/2 do tác động của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp cùng dòng xiết trong đới gió tây trên cao. Nhiệt độ 25 tỉnh thành miền Bắc sáng qua đều dưới 15 độ, thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 1 độ, Hà Nội 12 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng nay miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và dòng xiết trong đới gió tây nên tiếp tục rét đậm (trung bình ngày từ trên 13 đến 15 độ C), vùng núi rét hại (trung bình ngày dưới 13 độ C). Từ chiều nay, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc nắng nhẹ, nhiệt độ tăng dần.

Những ngày cận Tết Ất Tỵ ở Hà Nội trong mắt khách Tây. Ảnh: Joakim Hall

Trang Accuweather của Mỹ dự báo hôm nay Hà Nội tăng khoảng 3 độ so với hôm qua, lên 13-18 độ, sau đó tiếp tục lên 17-21 độ, đến cuối tuần cao nhất 23 độ C. Điểm cao hơn 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) nền nhiệt tăng gấp đôi trong tuần tới, cao nhất 10-20 độ C.

Miền Trung mưa chỉ còn trong sáng mai ở các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị do không khí lạnh suy yếu. Các tỉnh thành Thanh Hóa - Huế cao nhất 16-22 độ C.

Từ ngày 11/2, khu vực Thanh Hóa - Huế mưa giảm. Tuy nhiên, ngày 11-12/2 các tỉnh thành Đà Nẵng - Bình Thuận lại có mưa rào, giông do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo nâng trục lên phía bắc. Từ ngày 13/2, mưa ở miền Trung giảm hẳn.

Nam Bộ và Tây Nguyên các ngày 11-13/2 chịu ảnh hưởng của rãnh xích đạo có trục 7-9 độ vĩ bắc nên có mưa trái mùa cục bộ, trời mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ 30-33 độ, Tây Nguyên 24-27 độ C.

Tháng 1/2025 có ba đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc. Trong đó đợt 26/1 nhiệt độ xuống thấp nhất, băng giá, mưa tuyết xuất hiện ở nhiều đỉnh núi cao. Dự báo tháng 2 tiếp tục có các đợt không khí lạnh tràn xuống. Nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến xấp xỉ so với cùng thời kỳ, riêng Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C.