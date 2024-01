Miền Bắc sẽ mưa lạnh dịp Tết Giáp Thìn

Ngày 27-28 tháng chạp, không khí lạnh sẽ tràn đến miền Bắc, mùng 1 Tết thêm đợt tăng cường khiến trời mưa lạnh, vùng đồng bằng dao động 14-23 độ C.

Ông Vũ Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), cho biết sau đợt rét đậm, rét hại 23-29/1, từ ngày 30/1 đến 5/2 (tức 20-26 tháng chạp), miền Bắc nắng ấm, nền nhiệt dao động 19-26 độ C, trừ một số khu vực vùng núi vẫn còn có rét đậm.

Giai đoạn từ 6/2 đến 9/2 (27 tháng chạp đến mùng 2 Tết), không khí lạnh tràn xuống khiến miền Bắc se lạnh, mưa xuân vào đêm và sáng mùng 1-2 Tết. Vùng đồng bằng thấp nhất khoảng 15-17 độ, cao nhất 20-23 độ, riêng ngày cuối cùng của năm Quý Mão và ngày đầu năm Giáp Thìn cao nhất 23-24 độ C.

Do địa hình cao, vùng Tây Bắc thấp nhất 13-15 độ, núi cao 10-12 độ; cao nhất 20-22 độ C. Vùng Đông Bắc thấp nhất 14-16 độ, vùng núi 12-14 độ; cao nhất 20-22 độ C.

Các cụ bà đi bộ thể dục quanh Hồ Gươm trong giá rét cuối tháng 1/2024. Ảnh: Giang Huy

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cũng dự báo ngày 6-12/2 (27 tháng chạp đến mùng 3 Tết) miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhưng ít khả năng mạnh như đợt đang diễn ra nên không gây mưa đá, giông lốc như Tết năm 2020. Không khí lạnh lệch đông mang hơi ẩm từ biển vào nên gây mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng.

Các tỉnh Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên lạnh tới 29 tháng chạp, trời mưa. Đến ngày cuối năm và đêm giao thừa, mưa giảm, nhiệt độ tăng; sang ngày 2-3 Tết trời có thể hửng nắng. Bắc Trung Bộ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 23-25 độ C. Nam Trung Bộ thấp nhất 21-25 độ, cao nhất 25-27 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên dự báo trời nắng, Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ (cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên). Trong dịp Tết, nhiệt độ TP HCM ban đêm khoảng 23 độ, ban ngày 35-36 độ C.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét hại bắt đầu từ ngày 22/1. Bốn ngày liên tiếp cả 25/25 tỉnh miền Bắc ghi nhận nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C. Hàng loạt đỉnh núi cao trên 1.000 m như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Thượng Phùng (Hà Giang), Ô Quy Hồ (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng) xuất hiện băng giá dày đặc.

Gia Chính