Miền Bắc se lạnh giữa mùa hè, Hà Tĩnh mưa kỷ lục

Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội hôm nay xuống 20 độ C, trời se se lạnh dù đang là mùa hè; Hà Tĩnh mưa kỷ lục một giờ tới 172 mm, gây ngập diện rộng.

Miền Bắc hai ngày nay mưa lớn do tác động của không khí lạnh cuối mùa cùng hội tụ gió trên mực 1.500-3.000 m. Nhiệt độ thấp nhất sáng nay ở đồng bằng phổ biến 20-22 độ, Sa Pa (Lào Cai) 14 độ C.

Tại Hà Nội, trạm Hà Đông chỉ 20,6 độ C, thấp hơn nhiệt độ tối thấp tháng 5/2024 khoảng 2 độ C. Theo chuyên gia khí tượng, mức nhiệt này thấp, nhưng không hiếm. Tháng 5 Hà Nội từng xuống 18 độ C.

Không khí lạnh gây mưa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Hà Tĩnh. Theo thống kê của cơ quan khí tượng, ngày và đêm 24/5 có 55 trên 103 trạm ở Hà Tĩnh mưa trên 100 mm, 29 trạm trên 200 mm, 13 trạm trên 300 mm, 7 trạm trên 400 mm. Riêng xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh mưa 601 mm.

Hà Tĩnh mưa lớn, nhiều khu vực ngập sâu, cấm phương tiện lưu thông. Ảnh: Đức Hùng

Trong ba trạm có số liệu quan trắc 30 năm thì Hương Khê mưa 155 mm, vượt giá trị lịch sử tháng 5 vào ngày 4/5/1981 là 18 mm. Trong số trạm tự động thành lập từ năm 2022 đến nay có 24/103 trạm vượt giá trị lịch sử tháng 5.

Xét lượng mưa trong một giờ, xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh tới 172 mm, là lượng mưa một giờ lớn nhất từng ghi nhận. Trước đây, kỷ lục mưa một giờ tại trạm Bắc Quang (Hà Giang) ngày 3/7/2024 là 168 mm.

Mưa lớn kèm lũ quét khiến hơn 2.000 tấn lúa đã thu hoạch, chủ yếu ở huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà bị ngấm nước; hơn 2.200 ha lúa xuân bị ngập; gần 12.000 gia cầm và gia súc bị cuốn trôi.

Đầu tuần tới miền Bắc giảm mưa, giữa tuần đón không khí lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến 27/5, miền Bắc còn mưa, tập trung về đêm và sáng, vùng mưa chủ yếu ở Đông Bắc Bộ, lượng không lớn.

Khoảng ngày 28-30/5 do tác động của không khí lạnh yếu và hội tụ gió mới trên độ cao 1.500-3.000 m, miền Bắc lại mưa diện rộng. Sau ngày 30/5, khối khí mát cuối mùa và vùng hội tụ gió suy yếu, miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng nhanh.

Một số tuyến đường ở huyện Cẩm Xuyên ngập sâu 30-50 cm, người dân phải dùng thuyền di chuyển, sáng 25/5. Ảnh: Hùng Lê

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội tuần tới dao động 24-32 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) 17-21 độ C.

Tại miền Trung, khu vực Nghệ An - Quảng Bình mưa duy trì trong đêm nay và ngày mai. Ngày 27-29/5, mưa chỉ còn ở các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Từ ngày 30/5, miền Trung mưa giảm nhanh, trời nắng mạnh và nắng nóng xuất hiện ở phía tây, sau đó mở rộng ra toàn bộ Bắc và Trung Trung Bộ.

Nam Bộ và Tây Nguyên hai ngày đầu tuần mưa giông giảm, từ ngày 28/5 gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn gây mưa giông, mưa lớn trở lại.

Gia Chính

