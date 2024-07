Miền Bắc sẽ có nơi mưa trên 300 mm

Từ đêm 28/7, vùng núi phía bắc mưa phổ biến 70-200 mm, đồng bằng mưa 50-150 mm, nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất và ngập úng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc sẽ bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ đêm nay đến hết ngày 31/7 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới độ cao 5.000 m.

Trọng tâm mưa sẽ là khu vực trung du và vùng núi phía Bắc với lượng phổ biến 70-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Khu vực đồng bằng mưa ít hơn, phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ ngày 1/8, rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ suy yếu dần, miền Bắc giảm mưa và trời chuyển nắng trở lại. Tuy nhiên, chiều và tối ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc vẫn có khả năng xuất hiện mưa giông.

Nước sông Bùi tràn qua đê làm ngập hàng nghìn hộ dân ngoại thành Hà Nội, sáng 28/7. Ảnh: Gia Chính

Cơ quan khí tượng cho biết mưa lớn những ngày tới xảy ra trong bối cảnh một số khu vực đồng bằng ở Hà Nội đang ngập úng, nhiều điểm sạt lở ở vùng núi chưa khắc phục xong. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và làm trầm trọng ngập úng ở vùng trũng thấp.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội đầu tuần 27-33 độ, từ giữa tuần nhiệt độ cao nhất trong ngày lên 35 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ban đêm nhiệt độ 17-18, ban ngày tăng dần 20-27 độ C.

Ở Miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cũng chịu tác động của rãnh áp thấp ở phía Bắc, nên hai ngày 30-31/7 cũng xuất hiện mưa rào, giông. Từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 34-36 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên những ngày cuối tháng 7 vẫn có gió mùa tây nam hoạt động cường độ trung bình gây mưa giông, tập trung về chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ 31-33 độ, Tây Nguyên 28-31 độ C.

Những ngày đầu tháng 8, gió mùa tây nam hoạt động yếu hai khu vực này, mưa giảm, nhiệt độ ở Nam Bộ tăng lên 33-35 độ, Tây Nguyên 29-32 độ C.

Hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các tỉnh miền Bắc nhanh chóng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời triển khai rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét để có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản trước đợt mưa lũ sắp tới.

Các tỉnh cũng được yêu cầu tổ chức vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du; sẵn sàng phương án chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ khi có yêu cầu.

Gia Chính