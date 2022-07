Miền Bắc sắp mưa nhiều

Thứ tư nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc còn 33 độ C. Hà Nội không mưa song trung du và miền núi mưa nhiều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, ngày mai miền Bắc tiếp tục nắng nóng, cao nhất 35-37 độ C. Từ đêm mai, mưa tăng dần, trong đó trung du và vùng núi khả năng mưa to.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày mai nhiệt độ Hà Nội 28-36 độ C, đến thứ tư cao nhất giảm còn 33, sau đó tăng dần lên 35 độ C. Tuy nhiên, Hà Nội sẽ không có mưa trong tuần tới. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 18-25 độ C.

Ngày 4-8/7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38. Trong đó nắng nóng gay gắt nhất sẽ tập trung ngày 4-6/7.

Từ sau ngày 8/7, vùng thấp nóng và gió phơn suy yếu, miền Trung sẽ chấm dứt nắng nóng, chiều tối có mưa giông trở lại.

Nam Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động ổn định nên tuần tới sẽ thường xuyên mưa rào và giông về chiều tối. Trong tháng 7, hai khu vực này sẽ thường xuyên có mưa, lốc, sét, gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định tháng 7 nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc và Trung Bộ, tuy nhiên cường độ không gay gắt và số ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Tổng lượng mưa tháng 7 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 10-25%; tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ cao hơn 15-30%.

Gia Chính