Miền Bắc sắp mưa lớn, chấm dứt nắng nóng

Từ đêm 9/5, miền Bắc sẽ mưa giông do ảnh hưởng của không khí lạnh, lượng mưa có nơi trên 150 mm, chấm dứt đợt nắng nóng.

Tuần qua, miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây. 13h hôm nay, nhiệt độ Phù Yên (Sơn La) lên 39, Bắc Mê (Hà Giang) 38, Lạc Sơn (Hòa Bình) gần 37 độ C. Tại Hà Nội, hai trạm Láng và Hoài Đức gần 36 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định nắng nóng ở miền Bắc (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng) kéo dài hết ngày mai 9/5. Tây Bắc Bộ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng cùng với độ ẩm thấp khiến nhiệt độ cảm nhận cao hơn 2-4 độ tùy khu vực.

Từ đêm mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa giông. Lượng mưa phổ biến ở trung du, đồng bằng 30-70 mm, có nơi trên 150 mm. Vùng núi mưa ít hơn, khoảng 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Người dân đứng chờ đèn đỏ dưới nắng nóng ở Hà Nội, trưa 8/5. Ảnh: Gia Chính

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày 10/5 giảm 7 độ so với hôm nay, còn 23-30 độ C; đến chủ nhật giảm tiếp còn 22-28 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) cuối tuần còn 12-20 độ, giảm 6-8 độ C so với hôm nay.

Miền Trung cũng đang nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ lúc 13h ở Quỳ Châu (Nghệ An) hơn 40 độ, độ ẩm thấp 50-55%. Ngày mai, nhiệt độ cao nhất ở Thanh Hóa - Phú Yên sẽ lên 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ, độ ẩm giảm còn 45-50%.

Đến đêm mai, không khí lạnh sẽ gây mưa cho Bắc Trung Bộ, lượng mưa 40-90 mm, có nơi trên 150 mm, tạm chấm dứt nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt không khí lạnh tràn xuống có khả năng gây mưa cường suất lớn với lượng trên 100 mm trong 6 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gia Chính