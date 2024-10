Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ tháng 10

Miền Bắc sẽ đón hai đợt không khí lạnh, trong đó đợt thứ hai ngày 5-6/11 dự báo mạnh nhất từ tháng 10 khiến nhiệt độ Hà Nội có thể xuống 15 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh ở phương Bắc đang hình thành, tối 1/11 sẽ tràn xuống Đông Bắc Bộ, sau đó xâm lấn đồng bằng và Tây Bắc Bộ. Do không khí lạnh yếu và khô nên chỉ làm giảm nhiệt về đêm, ngày trời nắng.

Đợt không khí lạnh thứ hai bắt đầu từ ngày 5-6/11, mạnh nhất từ đầu tháng 10 khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trời mưa do kết hợp với gió đông. Thấp nhất vùng đồng bằng 16-19 độ C, vùng núi 12-16 độ. Ban ngày nhiệt độ không cao, phổ biến 20-23 độ C.

Một góc Hồ Gươm, Hà Nội trong sáng mùa đông năm 2023. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 19-34 độ C, những ngày sau giảm dần, đến thứ tư tuần sau còn 15-19 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) cuối tuần sau trời rét 10-14 độ C.

Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 1/11. Trong đợt thứ nhất, nhiệt độ Thanh Hóa - Nghệ An thấp nhất 20-23 độ C; đợt thứ hai 16-20 độ. Do kết hợp với nhiễu động gió đông nên miền Trung sẽ mưa to. Lượng mưa ngày 3-9/11 phổ biến 200-500 mm, có nơi trên 600 mm. Tâm mưa là Trung Trung Bộ từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi.

Ngoài ra, không khí lạnh sẽ gây gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4 từ đêm 1/11. Vịnh Bắc Bộ gió mạnh lên cấp 6, biển động, sóng cao 1,5-2,5 m. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ ngày 2/11 gió mạnh dần lên cấp 6, sóng biển cao 2-3,5 m.

Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2024 và 1/2025 gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Người dân cần đề phòng những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại vùng núi phía bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.

Gia Chính