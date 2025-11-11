Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa

Khoảng ngày 16/11, không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu, vùng núi cao dưới 5 độ, đồng bằng dưới 16 độ C.

Từ đêm 10/11, miền Bắc chịu tác động của không khí lạnh tăng cường yếu nên mưa giảm, nồm ẩm chấm dứt. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến 15/11, không khí lạnh liên tục tăng cường yếu, cộng thêm với trường gió phân kỳ hướng bắc đến tây bắc thổi ở độ cao 1.500-5.000 m nên miền Bắc duy trì trạng thái quang mây, trời hửng nắng, không còn nồm ẩm.

Khoảng ngày 16-17/11, không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi dưới 13 độ, núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng phổ biến dưới 20 độ, vùng núi dưới 15 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội từ nay đến cuối tuần 17-27 độ, từ đầu tuần sau giảm còn 12-23 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) dự báo nhiệt độ xuống 5-13 độ C.

Người Hà Nội trong giá rét mùa đông 2024. Ảnh: Ngọc Thành

Miền Trung cũng sẽ chịu tác động của không khí lạnh từ ngày 17/11. Dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 16 độ, vùng núi cao dưới 13 độ C.

Một tháng qua, bốn đợt không khí lạnh đã tràn xuống miền Bắc. Trong đó, đợt ngày 19/10 Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống gần 9 độ, các khu vực núi cao khác như Tam Đảo (Phú Thọ), Sìn Hồ (Lai Châu) 12 độ C.

Tiến sĩ Nguyễn Bình Phong, Khoa Khí tượng Thủy văn (Đại học Tài nguyên và Môi trường), năm nay rét đến sớm hơn trung bình nhiều năm bởi sự xuất hiện của La Nina, thường gắn với mùa đông lạnh hơn ở Đông Á, trong đó có Việt Nam. La Nina nhiều khả năng kéo dài đến đầu năm 2026 nên mùa đông 2025-2026 lạnh hơn năm ngoái, các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện dày hơn từ 12/2025 đến tháng 2/2026.

Dự báo tháng 11-12/2025, không khí lạnh sẽ tăng cường về tần suất và cường độ. Nhiệt độ trung bình tháng tới ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi phổ biến thấp hơn 0,5-1 độ, các khu vực còn lại thấp hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Gia Chính