Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu đông

Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay sẽ tràn xuống miền Bắc từ ngày 16/12, vùng núi có thể rét dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá, sương muối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do cường độ mạnh, không khí lạnh sẽ khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ trải qua rét đậm, rét hại kéo dài (trung bình ngày từ 15 và 13 độ trở xuống). Vùng núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sìn Hồ (Lai Châu), Fansipan (Lào Cai) có thể xuất hiện băng giá.

Nhiệt độ Hà Nội ngày 17/12 dự báo khoảng 13-19, đến đầu tuần sau xuống 8-17 độ C, trong ngưỡng rét hại. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần sau có thể xuống dưới 0 độ C.

So với đợt rét đậm ngày 5-6/12, đợt rét này kéo dài hơn, vùng đồng bằng khoảng 5 ngày, miền núi 6-9 ngày, bắt đầu từ đêm 17/12.

Du khách nước ngoài đi dạo trên đường Đinh Tiên Hoàng, gần Hồ Gươm, ngày 7/12. Ảnh: Võ Hải

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, sóng biển cao 3-6 m. Tàu thuyền đánh cá ở khu vực này có thể chịu tác động của gió to, sóng biển mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia), cho biết năm nay không khí lạnh đến sớm, từ ngày 19/10. Thông thường, sau ngày này không khí lạnh sẽ gia tăng cường độ, tuy nhiên phải đến ngày 5/12 mới có đợt gây rét đậm, rét hại.

Lý giải hiện tượng này, ông Hưởng cho rằng do số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc ít, cường độ yếu hơn những năm trước. Ngoài ra, không khí lạnh lệch về phía đông, tức chủ yếu tác động trên biển, ít gây giảm nhiệt trên đất liền.

Dự báo nền nhiệt các tháng chính đông năm nay (từ tháng 12/2022 đến 2/2023) xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng tháng 1/2023 cao hơn khoảng 0,5 độ C. Rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ này với thời gian phổ biến 2-5 ngày mỗi đợt, có thể có đợt kéo dài hơn.

Gia Chính