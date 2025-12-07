Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh

Không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc từ giữa tuần tới, nguy cơ xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở các đỉnh núi cao.

Miền Bắc những ngày qua nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới 24 độ C, độ ẩm không khí trên 70%, trời nhiều mây, rét ẩm do không khí lạnh tăng cường lệch đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tình trạng trên sẽ duy trì hết hôm nay. Từ ngày mai 8/12 đến 11/12, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh khô với trường gió phân kỳ nên trời chuyển trạng thái ít mây, rét sâu về đêm và sáng.

Người Hà Nội trong đợt rét tháng 11/2025. Ảnh: Giang Huy

Từ ngày 12/12, vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m được thiết lập, di chuyển từ Thượng Lào sang khiến miền Bắc mây nhiều, có mưa. Cũng thời gian này, gió mùa đông bắc mạnh sẽ tràn xuống làm nền nhiệt giảm, nguy cơ xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở các đỉnh núi cao trên 1.500 m.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội ba ngày đầu tuần tới 15-26 độ C, đến cuối tuần giảm còn 12-20. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới dao động 8-19 độ, cuối tuần 5-11 độ C.

Miền Trung hai ngày đầu tuần trời nhiều mây, một số nơi mưa rào, giông do không khí lạnh tăng cường. Ngày 9-11/12, ảnh hưởng của không khí lạnh cộng gió đông yếu, các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Huế mưa nhiều, nhiệt độ dưới 25 độ C, trời rét về đêm và sáng. Duyên hải Nam Trung Bộ dao động 26-30 độ C.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ từ nay đến ngày 9/12 phổ biến không mưa, trời nắng. Từ ngày 10/12, nhiễu động gió đông khiến khu vực có mưa giông. Nhiệt độ ở cao nguyên Trung Bộ phổ biến dưới 30 độ, Nam Bộ dưới 33 độ C.

Gia Chính

