Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Tràn xuống Đông Bắc Bộ từ rạng sáng 19/10, không khí lạnh sau đó được tăng cường và mở rộng ra toàn miền Bắc, Hà Nội thấp nhất 19 độ C, Sa Pa 11 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết phía bắc đang có khối không khí lạnh di chuyển xuống, dự báo tràn đến Đông Bắc Bộ từ gần sáng 19/10. Sau đó, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn vào ngày 20-22/10 và mở rộng ảnh hưởng ra toàn miền Bắc.

Từ chiều tối 19/10, miền Bắc trời chuyển mát, từ đêm trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 19-21 độ C, vùng núi và trung du 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ mưa rào, có nơi có giông. Trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội hai ngày cuối tuần 24-33 độ C, sau đó ban ngày giảm còn 27 độ, ban đêm 19 độ vào giữa tuần sau, giảm 5-6 độ so với hiện nay. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ thấp nhất 11 độ C.

Người đi xe máy trên cầu Long Biên trong tiết trời lạnh cuối thu, đầu đông 2024. Ảnh: Hoàng Giang

Không khí lạnh khá mạnh nên sẽ tràn đến miền Trung từ đêm 19/10, gây mưa vừa và giông cho Bắc, Trung Trung Bộ, riêng phía Nam Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt không khí lạnh đầu mùa có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2025 và 1/2026, hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025.

Gia Chính