Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển về Việt Nam, dự kiến tối và đêm 21/11 ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang sẽ là những nơi bị tác động đầu tiên. Đến sớm 22/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh đồng bằng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội hai ngày cuối tuần trong khoảng 24-28 độ C, sang thứ hai nhiệt độ giảm xuống còn 15-19 độ C, hai ngày sau đó là lạnh nhất của đợt với nhiệt độ từ 14-18 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) giữa tuần sau nhiệt độ giảm xuống còn 6-10 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia), cho biết cường độ của đợt không khí lạnh lần này là khá mạnh, tương đương với đợt không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng xuống Việt Nam vào ngày 7/11.

"Sau đợt không khí lạnh này thì các ngày sau đó sẽ thường xuyên có không khí lạnh tăng cường, vì vậy đợt rét này sẽ còn kéo dài nhiều ngày; trong đó rét nhất là các ngày từ 22 đến 24/11", ông Hưởng nói.

Nhiệt độ ở Sa Pa những ngày này xuống thấp, khoảng 12-14 độ C, du khách và người dân địa phương phải mặc áo ấm khi ở ngoài trời. Ảnh: Giang Huy

Các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày ngày 22/11. Đêm 21/11 đến sáng hôm sau, khi không khí lạnh mới xuống sẽ gây ra mưa rào, trong mưa có khả năng xảy ra giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa là tỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất ở miền Trung, thứ ba tuần tới nhiệt độ trong khoảng 13-18 độ C. Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C vào ngày thứ tư.

Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 và 15 độ C) sẽ tập trung từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Trong đó, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có khả năng xuất hiện trước ngày 25/12.

Gia Chính