Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới

Miền Bắc duy trì tình trạng mưa phùn, trời rét về đêm và sáng đến cuối tuần tới, sau đó sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh mới.

Miền Bắc từ ngày 22 đến 24/1 rét đậm, rét hại do tác động của không khí lạnh mạnh. Từ sáng nay, không khí lạnh suy yếu lệch đông nên nhiệt độ tăng, trời âm u, mưa nhỏ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày mai khối không khí lạnh được tăng cường yếu, miền Bắc sẽ duy trì tình trạng mưa nhỏ ở Đông Bắc Bộ, nhiệt độ tăng, song cao nhất vẫn dưới 20 độ C.

Người dân Hà Nội đốt sưởi chống rét hôm 23/1. Ảnh: Gia Chính

Khoảng từ đêm 30 sang ngày 31/1, miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, kéo nhiệt độ xuống thấp.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội tuần tới 16-24 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) 9-18 độ C.

Tại miền Trung, ngày mai khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trời mưa rét. Từ ngày 27/1, khối không khí lạnh suy yếu, miền Trung trời tạnh ráo, nắng nhiều hơn và rét chỉ còn xảy ra về đêm và sáng ở khu vực Thanh Hóa - Huế.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ tuần tới thời tiết ổn định, đêm ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Cao nguyên Trung Bộ trời rét nhẹ về đêm và sáng sớm, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, còn Nam Bộ đêm và sáng nhiệt độ 20-23 độ, ngày nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Gia Chính